Xiaomi, uno smartphone con zoom digitale 50X come P30 Pro?

I codici dell'app Camera di MIUI 11 suggeriscono che Xiaomi sia al lavoro su uno smartphone dotato di un teleobiettivo con zoom ottico 5X e in grado di registrare video in 8K a 30 fps.

Fotocamera a smartphone stanno diventando ormai un binomio imprescindibile. Recentemente, i produttori di dispositivi mobili hanno fatto tantissimi progressi sia da un punto di vista hardware che software. Pensiamo, per esempio, al P30 Pro di Huawei o a OPPO Reno 10X con il loro zoom digitale che può spingersi rispettivamente fino a 50X e 60X. Nella partita potrebbe presto anche far parte Xiaomi.

I colleghi di XDA-Developers, infatti, hanno scovato la modalità “Tele 5X” nei codici dell’applicazione Camera della MIUI 11. Questo dettaglio lascia intendere che il produttore cinese sia al lavoro su uno smartphone dotato di un teleobiettivo con zoom ottico 5X. Non solo, perché la stessa fonte afferma di aver individuato anche la funzione “ultra tele” accompagnata da una descrizione che recita “usa lo zoom 50X per catturare oggetti distanti in modo più dettagliato”. In questo caso, dunque, il riferimento sarebbe allo zoom digitale.

Fotocamera periscopica P30 Pro

In precedenza, inoltre, alcuni aggiornamenti beta hanno lasciato indizi che suggerivano lo sviluppo di uno smartphone in grado di registrare video in 8K a 30 fps. Tuttavia, non è chiaro se le due nuove funzioni faranno parte di uno stesso dispositivo o se, invece, ci troviamo di fronte a due smartphone differenti. Al momento, non si conoscono nemmeno i dettagli circa l’obiettivo utilizzato. Potrebbe essere il nuovo sensore di Samsung da 108 MP, appena implementato nel particolare Mi Mix Alpha.

Le informazioni mancanti sono ancora molte. Non sappiamo, per esempio, come Xiaomi intenda raggiungere una tale capacità di zoom; quali saranno le lunghezze focali o quanto grande sarà il sensore. Insomma, il puzzle è solo agli inizi. Se Xiaomi è davvero al lavoro su uno smartphone con tali caratteristiche, ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi. Chissà che non sia proprio il prossimo MI 10.