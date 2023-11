14 tra i migliori giochi mai fatti sono giocabili gratis, anche su Steam Deck

Amate i videogiochi classici DOS? Volete rigiocarli con comandi completamente personalizzati, compreso il supporto ai controller? Allora oggi abbiamo una notizia fantastica per voi (ma anche per noi).

È stato lanciato da poco un progetto chiamato DOS_deck, un'interfaccia utente basata sulla UI di SteamOS di Steam Deck. Può essere eseguito su qualsiasi moderno browser web su PC o laptop ed è basato sull'emulatore DOSBox e sulla porta JS-DOS per i browser web.

Attualmente, i primi report sulle prestazioni indicano che DOS_deck funziona meglio su Chrome, Edge o altri browser basati su Chromium. Ma anche sugli altri funziona, seppur con qualche piccolo problema.

In questo momento è possibile videogiocare a 14 titoli storici in maniera completamente gratuita. Ovviamente parliamo di tutte produzione shareware, freeware o demo con la possibilità di riscattare successivamente il gioco completo, acquistandolo.

Ben 12 di questi sono però completi e possono essere giocati gratis. Tra questi abbiamo: Warcraft Orcs & Humans, DOOM, Heretic e Wolfenstein 3D. Non è improbabile che in futuro il catalogo venga allargato a svariate nuove produzioni, offrendo anche la possibilità di caricare le proprie ROM.

Oltre alla libreria di giochi, il punto forte di DOS_deck sono le ottimizzazioni per i controller. I vecchi giochi DOS non erano pensati per essere giocati con i moderni gamepad, ma DOS_deck presenta un profilo personalizzato del gamepad per ciascun titolo che funziona in modo quasi impeccabile.

L'unico inconveniente di questo supporto ai gamepad è che a volte sarà necessario aprire una tastiera virtuale per alcune richieste legate solo ai tasti della tastiera.

Per gli utenti di Steam Deck, è necessario seguire alcuni passaggi aggiuntivi per ottenere l'esperienza ideale con DOS_deck. Invece di sovrascrivere il collegamento a Steam di Chrome o Edge, si consiglia di installare DOS_deck su Chromium.

Il tutorial incluso in DOS_deck vi guiderà attraverso i passaggi per abilitare l'input del gamepad nativo di Deck. Dopo l'installazione di Chromium, aggiungetelo a Steam come gioco non Steam. Successivamente, aprite la tab ed eseguite un comando per consentire a Chromium di rilevare gli input del gamepad di Deck.

Infine, rinominate lo shortcut di Chromium come DOS_deck e aggiungete alcune opzioni di avvio per garantire un'esperienza ottimale.

Una volta completata la configurazione, potrete godervi pienamente DOS_deck sul vostro Steam Deck, rivivendo l'epoca d'oro dei giochi DOS.