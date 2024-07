5 motivi per non giocare Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Nonostante l'entusiasmo che circonda l'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree (acquistabile su Amazon), ci sono diverse ragioni per cui alcuni giocatori potrebbero decidere di non avventurarsi in questa nuova espansione.

Sebbene il gioco promette di arricchire ulteriormente l'esperienza di Elden Ring con nuovi contenuti e sfide, ci sono vari aspetti che potrebbero non soddisfare tutti i gusti e le preferenze dei giocatori. Di seguito sono elencati cinque motivi per cui potrebbe non valere la pena giocare a Shadow of the Erdtree, ricordandovi che potete trovare anche il nostro articolo dedicato ai 5 motivi per cui vale la pena giocare al DLC.

Difficoltà Elevata

Come il gioco base, Shadow of the Erdtree mantiene il livello di difficoltà tipico dei giochi FromSoftware. Questo può essere scoraggiante se siete tra quei giocatori che preferiscono esperienze di gioco meno punitive e più accessibili.

Anche in questo caso, infatti, non è possibile scegliere la difficoltà o personalizzare i combattimenti. Di conseguenza, sappiate che nel gioco si muore e anche parecchio.

Ripetitività del gameplay

Alcuni di voi potrebbero trovare ripetitivo il gameplay, specialmente se avete già passato molte ore nel gioco base. L'espansione potrebbe non offrire abbastanza innovazioni per mantenere alto l'interesse di chi cerca qualcosa di completamente nuovo.

Si tratta comunque pur sempre di un'espansione e non di un gioco completamente nuovo, questo è abbastanza ovvio.

Tempo da spendere

Elden Ring, inclusa l'espansione, richiede un notevole investimento di tempo per esplorare completamente il mondo di gioco e completare tutte le missioni. Se siete tra quei giocatori con poco tempo libero potreste non essere in grado di dedicarvi pienamente al gioco.

Anche perché richiede molta concentrazione per cercare di procedere senza rischiare la frustrazione per via di boss, nemici o... trappole.

Storia e lore complesse

La trama e la lore di Elden Ring sono complesse e richiedono attenzione e dedizione per essere comprese appieno. Se preferite narrazioni più lineari e dirette potreste trovare frustrante dover cercare e interpretare indizi sparsi nel mondo di gioco senza un ed esplicito racconto in grado di tenervi incollati allo schermo come i migliori titoli cinematografici.

Performance e bug tecnici

Come molti giochi di grandi dimensioni, Elden Ring e le sua espansione presenta bug e problemi tecnici, soprattutto in questo momento dove il team sta cercando di ottimizzare il tutto. Questi problemi possono influenzare negativamente l'esperienza di gioco e causare frustrazione, soprattutto per chi si aspetta un prodotto tecnicamente impeccabile su console e PC.