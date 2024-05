La rivelazione di Miyazaki: il segreto per fare un ottimo soulslike è giocare ai soulslike

In una recente intervista rilasciata alla testata cinese Gōuhuǒ yíngdì, il celebre Hidetaka Miyazaki, mente creativa da anni alla guida di FromSoftware, ha condiviso il suo entusiasmo non solo come game designer ma anche come giocatore.

Hidetaka, difatti, è un grande appassionato del genere soulslike e gioca a ogni titolo del genere realizzato da altri studi di sviluppo, noti o sconosciuti che siano. Questa affermazione potrebbe suscitare ironia, dato che Miyazaki è noto per aver dato i natali proprio a questo celebre genere, tuttavia è un elemento peculiare scoprire la sua personale passione verso tali giochi.

Miyazaki ha esposto come la proliferazione di titoli soulslike sul mercato sia per lui fonte di grande gioia in quanto gamer, permettendogli di esplorare un'ampia varietà di esperienze di gioco diverse.

Dal punto di vista di sviluppatore, questa pletora di titoli si trasforma in un'opportunità di apprendimento inestimabile, consentendogli di attingere nuove idee e ispirazioni per i propri progetti, valutando come altri studi di sviluppo abbiano plasmato, migliorato e modificato i canoni del genere da lui stesso creato.

La creazione di Demon's Souls, il titolo che ha segnato l'inizio del percorso di FromSoftware verso il successo, viene descritta da Miyazaki come un processo che all'epoca mirava semplicemente a incontrare le tendenze, e le preferenze, del pubblico.

Nella sua riflessione, Miyazaki, sottolinea l'importanza dell'apprendimento reciproco tra sviluppatori per la realizzazione di giochi che possano arricchire e soddisfare il pubblico di videogiocatori.

Il fenomeno soulslike, così come descritto da Miyazaki e testimoniato da una costante uscita di nuovi titoli, negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni come Lies Of P, titoli godibili come Steel Rising e Thymesia, esperimenti come il recente Another Crab's Treasure e ritorni di vecchi franchise con il recente The Lords Of The Fallen.

Questi sono solo alcuni esempi di un genere che mostra un dinamismo tale da renderlo costantemente vivo e stimolante, sia per i giocatori che per gli sviluppatori.

Nel corso della stessa intervista, Miyazaki ha rimarcato alcuni dettagli in merito a Elden Ring Shadow of the Erdtree, parlando di adattamenti nella difficoltà e innovazioni nel sistema di progressione.