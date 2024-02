Elden Ring: Miyazaki ammette la sua dipendenza dalle paludi velenose

Hidetaka Miyazaki, il presidente di FromSoftware, ha recentemente confessato la sua fissazione per la "creazione di paludi velenose" e ha rivelato che questa sua "passione" sarà ancora presente in Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il prossimo capitolo del celebre gioco di FromSoftware.

In un'intervista concessa a Eurogamer, Miyazaki ha spiegato che dopo aver creato il gioco base, si è reso conto di quanto gli piaccia progettare delle ambientazioni con al loro interno delle enormi paludi velenose.

Ha definito questa passione come un momento di "introspezione e riflessione", aggiungendo che quando i giocatori raggiungeranno la palude avvelenata nel DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, spera che possano percepire un po' di questa introspezione.

Nonostante quest'ultima palude velenosa abbia rappresentato un momento di "introspezione" per Miyazaki, sembra che la sua affezione per le paludi velenose continuerà a essere una caratteristica ricorrente anche nei giochi futuri.

L'intervista tenuta con Eurogamer, anticipa anche alcune possibili caratteristiche della palude velenosa, suggerendo la presenza di elementi come la marcescenza scarlatta e un Duo Sacriderma con effetto Morbo Mortale.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, in arrivo il 21 giugno 2024 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, porterà i giocatori in una nuova regione esplorabile. Questa espansione includerà non solo nuovi boss, magie e abilità, ma anche armi del tutto inedite, appartenenti a categorie non presenti nel gioco base.

La confessione di Miyazaki in merito alla sua euforia nella creazione delle paludi velenose ha contribuito, indubbiamente, ad aumentare la già spasmodica attesa per il DLC di Elden Ring, il quale promette un'esperienza di gioco avvincente e ricca di sfide.

La sua appassionata descrizione per questo peculiare elemento di level design, suggerisce che questa palude avrà un ruolo significativo nel plasmare l'atmosfera del prossimo capitolo della serie. Gli appassionati possono ora preordinare la versione fisica completa di Elden Ring Shadow of the Erdtree su Amazon.