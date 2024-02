Elden Ring: Shadow of the Erdtree, preordinala ora a un prezzo SCONTATO!

La scorsa settimana Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente rilasciato il trailer gameplay di Shadow of the Erdtree, la tanto attesa prima espansione di Elden Ring, fissando la data di uscita per il 21 giugno. Ebbene, siete ansiosi di tornare nell'Interregno oppure desiderate cogliere l'occasione per scoprirlo per la prima volta e avete intenzione di giocarci su Xbox Series X sarete felici di sapere che potete preordinare la Standard Edition con gioco base + DLC a soli 56,49€ invece di 79,99€ sul sito di Comet!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, chi dovrebbe acquistarla?

Shadow of the Erdtree vi porterà oltre i confini noti dell'Interregno, verso le misteriose Terre d'Ombra, un regno inedito avvolto nell'oscurità. Qui, nuove mappe si sveleranno davanti ai vostri occhi, ricche, ovviamente, di eventi inaspettati e dungeon intricati popolati da nemici mai visti prima.

La trama di Shadow of the Erdtree si intreccerà con quella del gioco base, approfondendo la storia di Miquella e del suo destino. Per tutti coloro che hanno amato Elden Ring e vogliono esplorare ancora di più il suo mondo, questa espansione sarà un vero e proprio must, ma rappresenta anche l'occasione perfetta per recuperare uno dei soulslike più amati di tutti i tempi.

Questa espansione non solo espanderà il mondo di gioco, ma introdurrà anche nuove armi, armature, abilità e incantesimi, offrendo ai giocatori una maggiore libertà e possibilità di personalizzare il proprio stile di gioco. E, naturalmente, non mancheranno nuovi nemici e boss impegnativi che metteranno alla prova le vostre capacità e sveleranno segreti legati all'Albero Madre. Insomma, se siete amanti di Elden Ring o volete giocarci per la prima volta non potete assolutamente perderla, e dato che lo sconto attuale potrebbe durare poco vi consigliamo di approfittarne subito!

