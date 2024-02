Elden Ring: Shadow of the Erdtree, dove preordinare l'espansione al miglior prezzo

Qualche giorno fa, Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente condiviso il trailer gameplay di Shadow of the Erdtree, la prima grande espansione di Elden Ring, fissandone anche l'uscita per il 21 giugno. Ebbene, se non vedete l'ora di immergervi nuovamente nell'Interregno siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui preordinare l'espansione al miglior prezzo.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, chi dovrebbe acquistarlo?

Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring, ci condurrà oltre i confini conosciuti dell'Interregno verso le Terre d'Ombra, un nuovo regno avvolto nel mistero. Nuove mappe si dispiegheranno davanti ai nostri occhi, piene di eventi inattesi e dungeon intricati che brulicano di nemici inediti.

L'espansione non solo amplierà il mondo di gioco, ma introdurrà anche nuove armi, armature, abilità e magie che daranno ai giocatori ancora più libertà e opzioni per personalizzare il proprio stile di gioco. Ovviamente, non mancheranno nuovi nemici e boss impegnativi che metteranno alla prova le abilità dei giocatori e che faranno scoprire segreti inediti legati all'Albero Madre.

La trama di Shadow of the Erdtree si intreccerà con quella del gioco base, approfondendo la storia di Miquella e del suo destino, rendendola dunque, un vero e proprio must per tutti coloro che hanno giocato e amato Elden Ring, e che vogliono tornare all'interno del mondo di gioco per scoprirne tutte le novità.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, dove preordinarlo al miglior prezzo

PlayStation 5

Amazon | 79,99€ (Gioco base + espansione)

Comet | 79,99€ (Gioco base + espansione)

GameStop| 80,98€ (Gioco base + espansione)

Xbox Series X|S

Amazon | 79,99€ (Gioco base + espansione)

Comet | 56,49€ (Gioco base + espansione)

GameStop| 80,98€ (Gioco base + espansione)

PC