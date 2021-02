A Painter’s Tale Curon 1950: arte e videogioco insieme su PC e Mac

Il videogioco è un medium relativamente ancora molto giovane, ma non per questo incapace di far provare agli appassionati diverse emozioni attraverso non solo le immagini, ma soprattutto grazie all’interazione. Il nostro bel paese è ricco di beni culturali, e il videogioco può essere un modo per far conoscere molte delle fantastiche storie legate alle opere o ai luoghi presenti in Italia. Tra questi, troviamo anche il recente A Painter’s Tale Curon 1950.

Questa avventura dal piglio prettamente narrativo è approdata su PC e Mac tramite Steam, e permetterà agli appassionati di vivere una vera e propria esperienza senza tempo all’interno dell’antico borgo di Curon. A Painter’s Tale: Curon 1950 racconta di un pittore che viene trascinato nelle profondità del lago da una misteriosa figura femminile e si risveglia nel passato, nell’antico borgo, così come si presentava prima che venisse inghiottito dalle acque.

A questa dimensione storica molto affascinante, si affiancano elementi e personaggi immaginari. A Painter’s Tale Curon 1950 mischia saggiamente il videogioco all’arte della pittura e a tematiche molto forti come la memoria e un’aspetto visivo in tecnica Voxel. Il tutto è capace di travolgere i giocatori in un’esperienza della durata di una paio d’ore che mescola realtà e finzione per divulgare la storia del paese tramite la dimensione interattiva.

Il titolo sviluppato dai ragazzi di Monkeys Tales Studio in collaborazione con IVIPRO è senza ombra di dubbio un’occasione da non perdere per viaggiare non solo in un luogo affascinante come Curon, ma anche per vivere un’epoca storica ricca di aneddoti e storie. Potete tenere d’occhio A Painter’s Tale Curon 1950 comodamente su Steam tramite la pagina dedicata interamente a questa nuova fantastica produzione italiana. Cosa ne pensate di questo ennesimo interessantissimo titolo made in Italy? Vi piace vedere questo tipo di interazioni tra videogioco e arte? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.