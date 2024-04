Pokémon Sleep diventa realtà in un hotel giapponese, un sogno per tutti i fan

La collaborazione tra Pokemon Sleep e la Hyatt Hotel Corporation ha dato vita a una camera a tema Pokemon Sleep presso il Grand Hyatt Hotel di Tokyo. Questa iniziativa speciale, celebrativa del primo anniversario dell'app Pokemon Sleep, trasforma l'intera stanza e il menu dell'hotel per offrire un'esperienza unica ai fan dei mostriciattoli, immergendoli completamente all'interno del gioco.

Pokemon Sleep si distingue dagli altri giochi e app della serie per il suo obiettivo principale: tracciare e migliorare i pattern di sonno dei giocatori. Nel gioco, infatti, mentre si dorme i Pokemon nel mondo virtuale si dirigono verso un'isola del sonno di Snorlax per fare un pisolino. Dopo aver completato la registrazione, i giocatori possono reclutare i Pokemon nel proprio team, che poi aiutano a trovare ingredienti per creare pasti per Snorlax e forniscono bonus aggiuntivi nel gioco.

La camera a tema Pokemon Sleep presso il Grand Hyatt Hotel di Tokyo sarà disponibile dal 1 luglio al 1 settembre e offre un'esperienza a dir poco immersiva. La stanza è arredata con peluche di Pokémon e un mini campeggio che richiama l'ambientazione dell'app. Inoltre, i fan che prenotano questa stanza riceveranno quattro peluche da portare a casa alla fine del soggiorno, insieme a un sacchetto regalo contenente una maglietta a tema Pokémon, una mini borraccia, tè alle erbe e sali da bagno per il relax.

Ma le sorprese non finiscono qui: il ristorante dell'hotel offre un menu a tema Pokemon Sleep, che include biscotti decorati con i Pokemon, bevande tematiche, dessert e hamburger speciali, tra cui uno con un design di Pikachu e un altro con Snorlax. I fan possono, quindi, gustare alcuni dei loro piatti preferiti presenti in Pokemon Sleep anche nella vita reale.

Insomma, un vero e proprio sogno per tutti i fan di Pokémon. In quanti vorrebbero poterci andare?