A Plague Tale Requiem annunciato con trailer e periodo di lancio

Continuano gli annunci dalla conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase, ora che è stato svelato A Plague Tale Requiem, sequel diretto di A Plague Tale Innocence. Dopo aver visto il trailer di Starfield e quello che rivela il gameplay di Battlefield 2042, scopriamo ora un titolo altrettanto interessante, successore di una delle opere più apprezzate di Focus Home Interactive e Asobo Studio e capace di ritagliarsi una fetta di appassionati.

Il trailer che trovate di seguito è stato registrato interamente con il motore di gioco, mostrando così i muscoli di un comparto tecnico davvero interessante e che preannuncia ottimi spettacoli visivi. Sebbene non siano state rivelate molte informazioni su trama o personaggi, per il momento abbiamo potuto scoprire un setting molto simile a quello del capitolo precedente. Tra i dettagli conosciuti, però, c’è il periodo di lancio confermato: A Plague Tale Requiem sarà rilasciato su Xbox Series X|S e PC nel corso del 2022.

Le novità non finiscono qui, dato che durante la conferenza è stato rivelato che A Plague Tale Requiem sarà disponibile al dayone nel catalogo di Xbox Game Pass su console, PC e in cloud. Ancora una volta, il servizio ad abbonamento di Microsoft si prospetta essere molto interessante per tutti i giocatori Xbox e PC, dato che viene offerta loro la possibilità di scoprire molti titoli di qualità.

Siete interessati ad A Plague Tale Requiem? Fateci sapere con un commento cosa ne pensate e non dimenticate di restare sintonizzati per non perdere nessuna novità e anteprima direttamente dall’E3 2021. Oltretutto, ricordiamo ai lettori che sul nostro canale YouTube potete seguire con noi in diretta tutte le conferenze della fiera losangelina. Visitate il nostro portale dedicato all’E3 2021 per non perdere alcun aggiornamento su tutti i nostri articoli e gli annunci che saranno fatti.