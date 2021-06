Starfield, il trailer dell’E3 2021 svela la data di lancio

Starfield è stato il primissimo annuncio della conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase, con Todd Howard in persona a presentare il titolo. Scopriamo così quella che parrebbe essere una sequenza di gioco, che mostra l’incredibile comparto tecnico. Ad esser ancor più incredibile è che il trailer è stato realizzato interamente con l’engine di gioco, mostrando quindi i muscoli di Xbox Series X|S. Il video ci fa vedere l’interno di una stazione spaziale, dove un astronauta armato si prepara per viaggiare

Rivelata ufficialmente anche la data di lancio: finalmente scopriamo che Starfield sarà rilasciato su Xbox Series X|S e PC l’11 novembre 2022. Inoltre, sempre dal trailer veniamo a sapere che sarà presente al dayone anche su Xbox Game Pass per console PC e in cloud. L’attesissimo titolo di Bethesda si prospetta essere non solo molto interessante, ma anche una delle esclusive su cui Microsoft vuole puntare maggiormente.

Starfield si presenta possente, impostandosi sin da subito come una delle esclusive Xbox più interessanti del 2022 e il trailer, che trovate di seguito, dimostra proprio questo. La disponibilità al lancio su Xbox Game Pass, cui potete abbonarvi cliccando qui, raffigura non solo l’incredibile vicinanza tra Microsoft e Bethesda ma anche il grande valore che il servizio targato Xbox sta ottenendo con il passare degli anni.

Siete interessati a Starfield? Se si, fatecelo sapere con un commento e restate connessi per non perdere nessuna novità e anteprima direttamente dall’E3 2021. Oltretutto, ricordiamo ai lettori che sul nostro canale YouTube per seguire con noi in diretta tutte le conferenze. Visitate il nostro portale dedicato all’E3 2021 per non perdere alcun aggiornamento su tutti i nostri articoli e gli annunci che saranno fatti.