Acquistare una PS5 diventerà sempre più difficile dopo la recente mossa di Sony

Siamo quasi ad un anno esatto dal lancio di PlayStation 5, e mese dopo mese ci stiamo ritrovando a ripetere come un mantra quanto le scorte di PS5 siano scarse e rarissime ovunque. La situazione non sembra migliorare, anche se Sony qualche settimana fa aveva annunciato di rimpolpare le scorte nel Regno Unito e in alcuni paesi europei. Ad oggi, però, arrivano brutte notizie sulla questione scorte, dopo che stando ad alcune fonti vicine alla compagnia giapponese avrebbero confermato un tagliato nella produzione delle console di nuova generazione.

A rivelarci questa non per nulla gradita novità ci ha pensato la redazione di Bloomberg, la quale ha imbastito un nuovo articolo sulla questione scorte PS5 grazie ad una serie di fonti. L’obbiettivo di Sony sembra essere quello di piazzare circa 16 milioni di console per il 2022, ma a quanto viene riferito dalle fonti di Bloomberg la compagnia avrebbe deciso di tagliare scendendo ad una stima di 15 milioni.

Il motivo di questo taglio sarebbe sempre la solita crisi di componenti che ormai grava non solo sul settore del gaming da circa un anno. Arrivati a questo punto sembra che ci sarà da pazientare ancora molto prima di arrivare ad una situazione che possa permettere a chiunque di trovare una console senza troppo sbattimento.

Nonostante questo problema non da poco, PS5 è riuscita a vendere molto bene nel suo primo anno di vita, andando a raggiungere e superare i 10 milioni di unità in tutto il mondo. Ci viene normale domandarci a che cifre sarebbe arrivata la console di nuova generazione Sony se solamente fosse stata libera dal giogo delle poche scorte.