Affronta l'apocalisse in 7 Days to Die, ora disponibile con un INCREDIBILE SCONTO!

Immergetevi nell’apocalisse con un’offerta imperdibile! Su Instant Gaming, potete acquistare 7 Days to Die per PC al prezzo di soli 15,19€, con un incredibile 65% di sconto rispetto al costo originale di 44€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per vivere uno dei giochi di sopravvivenza più popolari, ora disponibile a un costo vantaggioso. Questa promozione fa parte del "Calendario dell’Avvento", l'iniziativa che fino al 24 dicembre offre ogni giorno offerte esclusive su una selezione di titoli.

7 Days to Die, perché acquistarlo?

7 Days to Die è nato come un progetto in early access e si è trasformato in un successo grazie al suo mix avvincente di survival horror e sandbox open-world. Il gioco vi catapulta in un mondo post-apocalittico devastato da una catastrofe nucleare, dove la vostra abilità di sopravvivere sarà messa duramente alla prova. Oltre a difendervi dagli zombi, dovrete gestire risorse limitate, combattere fame e sete, e fronteggiare le difficoltà climatiche, rendendo ogni scelta fondamentale per la vostra sopravvivenza.

Esplorate l’area di Nevazgane, un deserto ostile il cui nome significa “assassino di mostri” in lingua apache. Raccogliete materiali, costruite rifugi sicuri, create armi artigianali e preparatevi ad affrontare ondate di zombi sempre più intense, culminando nella fatidica apocalisse settimanale che dà il nome al gioco.

L’esperienza multigiocatore di 7 Days to Die offre infinite possibilità: potete collaborare con gli amici per rafforzare le difese contro orde di zombi o competere con altri giocatori in un mix di strategia e azione. Ogni mossa può fare la differenza tra sopravvivere o soccombere in questo mondo post-apocalittico.

Questa offerta esclusiva vi consente di acquistare 7 Days to Die a un prezzo imbattibile, con una chiave digitale che vi sarà inviata immediatamente dopo l'acquisto. Non dimenticate che il Calendario dell'Avvento propone promozioni valide solo per un tempo limitato: visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi titoli in offerta!

