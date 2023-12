Il Natale è sempre più vicino, e noi di Tom's Hardware ci stiamo impegnando da settimane per proporvi tantissime idee regalo adatte a ogni gusto e budget. In questo articolo, invece, ci concentreremo su una categoria in particolare: i videogiochi, i quali possono rappresentare dei doni tanto apprezzati quanto difficili da acquistare se non si è familiari con l'universo del gaming.

Proprio per questo motivo abbiamo selezionato per voi ben 10 dei migliori videogiochi da regalare a Natale, giacché si caratterizzano per essere stati i titoli più apprezzati nel corso dell'anno, oppure per essere diventati dei classici da avere assolutamente. Inoltre, per assicurarvi che possiate ricevere i vostri ordini in pochi giorni abbiamo scelto come store di riferimento Amazon, il più rapido in assoluto per quanto riguarda le consegne.

Ovviamente, solo se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se, invece, non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis. Il periodo natalizio è, infatti, perfetto per provarlo, e in seguito potrete decidere se rinnovare l'abbonamento o se disdirlo senza alcun costo aggiuntivo.

I migliori videogiochi da regalare a Natale

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 segna un significativo punto di svolta nella serie, essendo il primo gioco senza la licenza FIFA dal 1993, a causa della rottura dei rapporti tra Electronic Arts e la FIFA nel 2022. Il gioco presenta un database completo con oltre 19.000 giocatori con licenza e una vasta gamma di tornei, inclusi quelli delle leghe di alto livello come la Serie A, LaLiga Santander, la Premier League, la Bundesliga e la UEFA Champions League. Anche molte squadre beneficiano di licenze ufficiali, nomi e loghi, grazie agli accordi individuali di Electronic Arts. Inoltre, EA Sports FC 24 reintroduce la popolare modalità Ultimate Team, arricchita di nuovi contenuti e miglioramenti. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, EA Sports FC 24 continua a essere il miglior simulatore calcistico sul mercato, per cui parliamo di un dono perfetto per tutti gli appassionati di calcio.

Super Mario RPG Remake

Il ritorno di Super Mario RPG rappresenta un'emozionante notizia per i fan e un'opportunità imperdibile per chi non ha mai avuto il piacere di giocare al titolo originale. Uscito nel lontano 1996, questo gioco ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei giocatori grazie alla sua straordinaria combinazione di elementi di gioco di ruolo e l'incantevole universo di Super Mario. Il nuovo remake, arricchito da una grafica completamente rinnovata in 3D, dona nuova vita a questa avventura epica, permettendo ai giocatori di tuffarsi ancora una volta nella trama coinvolgente di Mario contro la minaccia di Magno Fabbro e la sua banda di malviventi. Inoltre, la possibilità di controllare vari personaggi, tra cui il classico Bowser e i nuovi arrivati Mallow e Geno, aggiunge ulteriore varietà e profondità al gameplay.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor, il secondo titolo della saga uscito da pochi mesi, è ambientato cinque anni dopo gli eventi del capitolo precedente e si svolge durante il massimo potere dell'Impero. L'Ordine 66 è stato eseguito, causando la purga dei Jedi e costringendo i pochi superstiti a nascondersi. Nel ruolo di Cal, l'obiettivo è affrontare l'Impero, cercare altri Jedi sopravvissuti e, presumibilmente, contribuire a organizzare una resistenza. Il gioco fonde elementi di esplorazione, combattimenti e platform, combinando meccaniche di combattimento souls con movimenti ed effetti spettacolari tipici dei giochi action, rendendolo perfetto, in primis, ovviamente, per coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo, e in generale per tutti gli amanti di Star Wars e dei giochi action.

Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi

Se volete spendere poco e fare un ottimo regalo a qualcuno che ha già Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch vi consigliamo il Pass percorsi aggiuntivi. All'interno del pass troverete nuovi piloti, tra cui Kamek, Pipino Piranha e molti altri volti iconici dei titoli Nintendo, pronti a correre sui nuovi percorsi disponibili. Sono inclusi ben 48 circuiti nuovi di zecca, su cui potrete sfrecciare da soli o in compagnia di amici. Inoltre, troverete anche degli oggetti collezionabili fisici, tra cui un set di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi, rendendo ancora più unica l'esperienza non solo in gioco, ma anche nella vita reale.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition

La Launch Edition di Assassin's Creed Mirage (venduta in esclusiva da Amazon) è un'opzione straordinaria per coloro che desiderano immergersi nel nuovissimo capitolo della saga, ottenendo contenuti extra a un prezzo inferiore rispetto alla Standard Edition. AC Mirage rappresenta un ritorno alle origini della serie, con una ambientazione affascinante a Baghdad e il recupero delle caratteristiche che hanno inizialmente reso celebre Assassin's Creed, tra cui acrobazie mozzafiato, furtività coinvolgente e combattimenti intensi. Questa edizione è, quindi, un must per chi ama i primi capitoli della saga e desidera rivivere l'essenza che li ha resi memorabili, offrendo un perfetto mix di tradizione e innovazione.

Dead Space Remake

Dead Space Remake rappresenta la versione rimasterizzata e ottimizzata per la nuova generazione di uno dei migliori capolavori del genere horror degli ultimi vent'anni. È un autentico capolavoro, tanto che nella nostra recensione gli abbiamo assegnato un solido 9. Si tratta, dunque, del dono perfetto per tutti coloro che amano i giochi horror e desiderano immergersi in un'opera coinvolgente. Nel corso dell'avventura vestirete i panni dell'ingegnere Isaac Clarke, coinvolto inizialmente in una semplice missione di riparazione, la quale si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza contro creature assetate solo della sua morte. L'intero gioco è stato completamente ricostruito da zero per offrire un realismo visivo senza precedenti, accompagnato da un coinvolgente audio in 3D che vi immergerà completamente nell'atmosfera spaventosa dell'Ishimura; è ideale, dunque, sia per chi ha già giocato al titolo originale e vuole rivivere l'esperienza in una versione di nuova generazione, sia per chi non ha mai avuto modo di scoprirla.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie JRPG di Square Enix: con questo nuovo episodio, diretto da Naoki Yoshida, il publisher giapponese ha proposto una storia di vendetta e redenzione, ambientata in un mondo Medieval High Fantasy con enormi mostri, personaggi ben caratterizzati e vaste terre da esplorare alla ricerca di segreti e tesori nascosti. Yoshida ed il suo team hanno lavorato per caratterizzare al meglio i personaggi, rifinire il mondo di gioco e dare vita a un combat system soddisfacente, virando verso l'action piuttosto che restare ancorati ai canoni classici dei giochi di ruolo giapponesi. Rispetto al precedente Final Fantasy XV ci si può aspettare un gioco dalle atmosfere più mature, dall'ambientazione fantasy medievale e dal gameplay ancora più rifinito, rappresentando, dunque, un titolo non solo perfetto per i fan della saga, ma anche per coloro che non ci hanno mai giocato.

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder, il titolo più recente della saga uscito da pochi mesi, cattura perfettamente lo spirito classico di Super Mario Bros, trasportando i giocatori indietro nel tempo, all'epoca in cui il platform 2D regnava sovrano. La scelta di abbracciare il fascino dei primi giochi Mario, noti per la loro semplicità, ma anche per la loro sfida e creatività nel design dei livelli, è stata un'ottima mossa da parte di Nintendo, ottenendo in tal modo il favore sia della critica che del pubblico. Inoltre, l'aggiunta della modalità multiplayer apporta un elemento sociale al gioco, consentendo di giocare in cooperativa con amici e familiari. Che abbiate esperienza con tutti i capitoli di Mario o siate neofiti della saga, vi attende un'esperienza di gioco divertente e inclusiva!

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope rappresenta un regalo perfetto se il vostro budget è inferiore a 20 euro: la combinazione di elementi strategici con l'umorismo tipico dei Rabbids e il mondo di Super Mario lo rende un titolo accessibile sia per gli amanti di Mario e dei giochi strategici che per coloro che sono alle prime armi. L'accessibilità, infatti, è una chiave importante di Sparks of Hope, il quale mira a coinvolgere un pubblico più ampio, compresi i giocatori più giovani, rendendolo anche un perfetto dono di Natale per un bimbo che ha cominciato da poco la sua avventura con Nintendo Switch. Inoltre, la possibilità di giocarvici senza i Joy-Con è un dettaglio non da poco, permettendo anche a chi è in possesso di una Nintendo Switch Lite di godere dell'esperienza al massimo.

Elden Ring

Elden Ring è uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni, nonché un eccezionale RPG open-world con una lore intricata e un mondo di gioco magnifico, frutto della collaborazione di FromSoftware con George R.R. Martin, noto autore di Game of Thrones. L'esperienza offre una sfida impegnativa ma accessibile, perfetta per chi cerca un gioco in cui immergersi per ore e ore. Il titolo si distingue per la sua complessità, richiedendo tempo per comprendere le sue meccaniche e regole. Tuttavia, una volta superata questa fase, Elden Ring regala immense soddisfazioni: la versatilità del gioco si riflette sia nella modalità singolo che in quella cooperativa, consentendo a gruppi fino a quattro giocatori di affrontare insieme le sfide, rendendolo adatto anche ai neofiti del genere.

