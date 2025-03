Amazon Luna accoglie i titoli Electronic Arts, ecco quali

La piattaforma di gioco in streaming del colosso dell'e-commerce sta rafforzando la propria posizione nel competitivo mercato europeo e contemporaneamente ampliando il proprio catalogo con titoli di prestigio, in una mossa che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore. L'accordo pluriennale con Electronic Arts rappresenta un punto di svolta significativo, mentre l'espansione in nuovi territori europei segnala la determinazione di Amazon nel consolidare la propria presenza nel vecchio continente, in diretta competizione con servizi come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce Now.

La collaborazione con Electronic Arts segna un importante passo avanti per la piattaforma di Amazon. Grazie a questo accordo pluriennale, Luna+ offre fin da subito ai suoi abbonati la possibilità di giocare a titoli di alto profilo come Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order e il remake di Dead Space, senza necessità di download o hardware dedicato.

David Tinson, Executive Vice President e Chief Experiences Officer di Electronic Arts, ha espresso entusiasmo per questa partnership: "I nostri team sono concentrati nel creare esperienze capaci di intrattenere e coinvolgere le vaste community online di EA, e siamo entusiasti di collaborare con Amazon per rendere questi giochi accessibili a un pubblico ancora più ampio."

Nei prossimi mesi, la libreria si arricchirà ulteriormente con altri titoli del celebre publisher, inclusi alcuni della popolare serie EA SPORTS, ampliando le opzioni di intrattenimento disponibili per gli utenti su tutti i dispositivi compatibili con Luna.

Oltre al potenziamento del catalogo, Amazon Luna estende la propria copertura geografica in Europa. Da oggi, la piattaforma è ufficialmente disponibile anche in Svezia, Portogallo, Belgio e Lussemburgo, portando a 14 il numero totale di paesi in cui il servizio è attivo.

Gli utenti di questi nuovi territori avranno accesso immediato a una libreria che conta oltre 300 giochi, fruibili su una vasta gamma di dispositivi senza necessità di hardware specifico per il gaming o lunghi tempi di download. Il servizio si presenta come un'alternativa economica per chi desidera accedere a titoli AAA ma non vuole investire in costose configurazioni gaming.

Per celebrare questo lancio, il Luna Controller - dispositivo ottimizzato che si collega direttamente ai server cloud tramite Wi-Fi per ridurre la latenza - è disponibile in Svezia, Belgio e Lussemburgo al prezzo promozionale di €44,99 (invece di €69,99), mentre arriverà in Portogallo entro fine anno.

Gli abbonati Amazon Prime nei nuovi territori europei potranno beneficiare di diversi vantaggi esclusivi. Tra questi, l'accesso gratuito a titoli popolari come Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing e Trackmania, oltre a una selezione rotativa di giochi mensili.

Fino al 31 marzo, i membri Prime possono divertirsi con WRC Generations, Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3 e Strange Horticulture, con nuove aggiunte previste per aprile. Una proposta che valorizza ulteriormente l'abbonamento Prime e potenzialmente attira nuovi utenti verso la piattaforma di cloud gaming.

Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di collegare account Ubisoft o GOG per accedere a giochi già acquistati su PC, ampliando così la propria libreria con titoli di franchise come Assassin's Creed, The Witcher e Rainbow Six.

Mustafa Hakim, General Manager di Amazon Luna, ha evidenziato l'approccio inclusivo della piattaforma: "Siamo entusiasti di portare Amazon Luna a un numero sempre maggiore di giocatori in Europa, offrendo loro un accesso comodo e immediato ai giochi che amano, ovunque si trovino e sui dispositivi che preferiscono."

Luna è attualmente compatibile con numerosi dispositivi: Fire TV, Fire Tablet, smart TV selezionate Samsung e LG, dispositivi mobili iOS e Android, PC Windows, MacBook e Chromebook. Questa versatilità rappresenta uno dei principali punti di forza del servizio, che punta a raggiungere gli utenti su qualsiasi schermo già in loro possesso.