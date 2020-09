Amazon Luna, presentato il servizio per sfidare Stadia

Cosi dal nulla senza nessun preavviso è stato presentato il nuovo servizio di cloud gaming denominato Amazon Luna. Il servizio appena presentato arriverà su PC, dispositivi mobili e anche sulle Fire TV di tutto il mondo. Al momento soltanto i consumer degli USA potranno richiedere un accesso al servizio, ma speriamo che presto arrivi anche da noi. Luna sarà giocabile su Fire TV, Mac e PC Windows e su dispositivi mobili Android e iOS. Amazon specifica che le piattaforme iOS accederanno ad Amazon Luna “tramite app web”, apparentemente la soluzione dell’azienda alle regole proibitive di Apple per lo streaming di giochi basato su cloud tramite l’App Store.

Il servizio offrirà abbonamenti ai “canali di gioco” tramite Luna, uno dei quali si chiama Luna Plus che includerà giochi come Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee e The Impossible Lair, Iconoclasts, Grid, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons. Altri titoli verranno aggiunti nel tempo e sicuramente con l’aumentare degli abbonamenti se il tutto avrà successo. Luna Plus avrà un costo di $ 5,99 al mese durante il periodo di accesso anticipato di Amazon e la società promette che gli abbonati potranno giocare su due dispositivi contemporaneamente, con risoluzione 4K a 60 fps su titoli selezionati.

Amazon sta anche collaborando con Ubisoft per creare un canale di giochi specifico per l’editore francese. Gli abbonati avranno “accesso ai loro titoli Ubisoft preferiti con risoluzione fino a 4K, gameplay mobile e accesso a nuovi titoli come Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising lo stesso giorno in cui usciranno”. Amazon afferma che il canale Luna di Ubisoft è uno dei molteplici canali in fase di sviluppo che consentirà ai giocatori di accedere ai giochi per editore e genere.

Luna si connette anche a un altro servizio di proprietà di Amazon: Twitch. In una funzionalità che suona simile all’integrazione di Google Stadia con YouTube, gli utenti di Luna potranno accedere ai giochi direttamente dagli stream di Twitch. Luna sarà alimentato dalla tecnologia Amazon Web Services (AWS). La disponibilità internazionale del servizio non è stata annunciata.