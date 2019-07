Amazon Prime Day 2019: ecco i prodotti più cercati, Nintendo Switch domina

Gli Amazon Prime Day 2019 hanno segnato veri record di vendite e ricerche: Nintendo Switch ha dominato, ma solo nelle visualizzazioni.

Il 15 e 16 luglio hanno avuto luogo gli Amazon Prime Day 2019. Il sito di e-commerce ha proposto molteplici sconti su tantissimi prodotti e, in tutto il mondo, i consumatori si sono dati allo shopping. La vendita totale è stata di 175 milioni di oggetti divisi in 18 Paesi, superando quanto fatto dal Black Friday e dal Cyber Monday combinati. Non sono stati condivisi dati ufficiali precisi, ma il sito hitwise.com ha stilato una classifica dei prodotti più cercati sui portali USA, UK e Australia di Amazon. Tramite tali dati, possiamo affermare che il prodotto più cercato è stato Nintendo Switch.

La console della casa di Kyoto è in cima alle classifiche di tutti e tre i mercati, divisi in questo modo:

USA : 1.9 milioni di ricerche interne; rispetto allo scorso anno, Nintendo Switch ha guadagnato dieci posizioni in questa classifica

: 1.9 milioni di ricerche interne; rispetto allo scorso anno, Nintendo Switch ha guadagnato dieci posizioni in questa classifica UK : 1.13 milioni di ricerche interne; rispetto allo scorso anno, Nintendo Switch ha guadagnato quattro posizioni in questa classifica

: 1.13 milioni di ricerche interne; rispetto allo scorso anno, Nintendo Switch ha guadagnato quattro posizioni in questa classifica Australia: 22.700 ricerche interne; ha mantenuto la stessa posizione rispetto allo scorso anno.

Molte ricerche, però, non significano in automatico vendite da record. In tutti e tre i mercati Nintendo Switch non è rientrato nella Top 10 dei prodotti più acquistati dell’Amazon Prime Day 2019. Tra i prodotti più venduti troviamo infatti i Fire TV Stick e gli Echo Dot, sui mercati USA e UK. Il mercato australiano invece non ha acquistato molta tecnologia: la sua top ten è composta da prodotti per la casa, principalmente.

Parlando in termini più generali, i prodotti più cercati negli USA sono stati:

Nintendo Switch – 1.90 milioni TV – 1.82 milioni Amazon Fire Stick – 1.66 milioni Cuffie – 1.30 milioni Air Fryer – 1.28 milioni Instant Pot – 1.26 milioni Fitbit – 1.25 milioni Cuffie Wireless – 1.20 milioni Ring Doorbell – 1.18 milioni iPad – 1.16 milioni

Nel Regno Unito, invece, i prodotti più cercati dell’Amazon Prime Day 2019 sono stati:

Nintendo Switch – 1.13 milioni Laptop – 905.200 Fitbit – 594.400 Audiolibri – 526.200 PS4 – 442.800 Kindle – 398.400 Amazon Fire Stick – 393.100 Alexa – 362.700 Echo Dot – 344.800 Lego – 337.700

Infine, nel mercato australiano troviamo:

Nintendo Switch – 22.700 Switch – 19.100 Cuffie – 10.200 Powerbank – 8.800 Lego – 8.400 Tommy Hilfiger – 6.300 Controller PS4 – 6.200 Omo – 5.000 Laptop – 4.700 Sonos – 4.700

Pare quindi che ci sia stato un grandissimo interesse per Nintendo Switch durante gli Amazon Prime Day 2019, forse anche a causa del recente annuncio della versione Lite. Diteci, anche voi state pensando di acquistare un Nintendo Switch?