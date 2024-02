Anche Microsoft sembra essere al lavoro sulla sua Xbox portatile

Sembra che Xbox abbia stanziato dei finanziamenti per vari progetti hardware, tra cui lo sviluppo di una nuova console portatile, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Jez Corden nel podcast "The Xbox Two".

Sebbene le informazioni siano al momento semplici "voci di corridoio molto insistenti", ovviamente non confermate ufficialmente da Microsoft, essendo la fonte nota per la sua accuratezza nelle indiscrezioni legate a Xbox, conferisce a questa notizia un certo grado di affidabilità.

Inoltre, in seguito al rinascimento dei sistemi da gioco portatili, trainato da Nintendo Switch prima e da Steam Deck dopo, non sorprende che sia Sony, che appunto Microsoft, abbiano deciso di investire in questo settore nuovamente in via di espansione.

L'annuncio è avvenuto durante l'ultimo episodio del podcast, dove Corden ha affermato che Xbox ha stanziato degli ingenti investimenti per diversi progetti hardware nelle ultime due settimane.

Uno di questi progetti riguarderebbe una console portatile, o meglio, un PC handheld pensato per far girare una versione specifica del sistema operativo di Xbox, permettendo di far fruire ai giocatori la loro libreria di titoli in mobilità.

Il giornalista ha, inoltre, sottolineato che l'hardware Xbox non è destinato a sparire, ma che, anzi, sono in arrivo molteplici novità, comprese alcuni progetti decisamente inaspettati.

Per quanto le parole di Corden rimangano sibilline, gli utenti hanno subito cominciato a speculare in merito alla "piccola Xbox" pensata esclusivamente per il cloud gaming, al restyle di Series X "all digital" e a questa nuova console portatile.

I più fantasiosi hanno già cominciato a immaginarsi una macchina da gioco che permetta di fruire sia della libreria Xbox per console, che di quella per PC, in un device pensato per unire i due mondi in mobilità.

Al netto di tutti i voli pindarici, però, resta il fatto che al momento possiamo considerare esclusivamente le parole di Corden, che molto raramente ha diffuso indiscrezioni fasulle, prendendo atto che Microsoft ha iniziato a sviluppare nuovi hardware di cui ancora non si hanno informazioni.

L'ipotesi di una console portatile brandizzata Xbox, ha preso sempre più piede in seguito a un articolo di Windows Central, anch'esso curato da Corden, in cui si suggerisce che l'arrivo di una console portatile di Microsoft potrebbe essere quasi inevitabile.

Ciò che ha aumentato le voci è il fatto che Phil Spencer, il capo della divisione videogiochi di Microsoft, ha mostrato apprezzamento, sui suoi canali social, per l'articolo di Corden.

Per quanto possa sembrare un indizio molto debole, la reazione positiva di una figura così influente ha cominciato ad alimentare le speculazioni che, in seguito alle recenti dichiarazioni di Corden, non sembravano essere così distanti dalla realtà.