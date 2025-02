Il multipiattaforma permette a Xbox di "non diventare come SEGA"

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha spiegato come Xbox utilizza i ricavi dalla vendita di giochi su altre piattaforme per finanziare lo sviluppo di nuovi titoli e nuovo hardware. Durante un'intervista con Xbox Era, Spencer ha affrontato le preoccupazioni della community riguardo al futuro di Xbox come produttore di console.

Spencer ha chiarito che, sebbene Xbox guadagni di più sulla propria piattaforma, l'azienda non cerca più di convertire tutti gli utenti a Xbox. "Non voglio pensarci e dire, non c'è modo di poterci costruire un business o trovare dei fan delle nostre serie", ha affermato. L'obiettivo è invece permettere a più persone di giocare, indipendentemente dalla piattaforma scelta.

"Non sto più cercando di far arrivare tutti su Xbox."

Il CEO ha sottolineato che il 70% dei ricavi provenienti dalla vendita di giochi su altre piattaforme viene reinvestito nello sviluppo di nuovi titoli e nuovo hardware. Questo approccio ha permesso a Xbox di creare un portfolio di giochi significativo, come dimostrato durante il recente Dev Direct.

Rispondendo alle preoccupazioni che Xbox possa diventare un editore puro come Sega, abbandonando la produzione hardware, Spencer ha rassicurato la community. Ha evidenziato l'impegno di Xbox nel rispettare le librerie dei propri giocatori, citando gli sforzi sulla retrocompatibilità e funzionalità come Play Anywhere.

"Ovviamente dobbiamo gestire bene il nostro business, quindi avremo i nostri prezzi e una direzione chiara per tutto ciò che facciamo, ma voglio offrire quante più opzioni possibili per i giochi che abbiamo", ha dichiarato Spencer.

"Non possiamo lasciare indietro tutti quei giocatori che hanno librerie di titoli Xbox maturate nel corso degli anni, loro dovranno poter continuare a fruirne negli anni a venire su dell'hardware sempre competitivo. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero di giocatori possibile, sfruttando diverse piattaforme come Windows e il cloud gaming".

Spencer ha evidenziato che l'Asia è attualmente la regione in più rapida crescita per Xbox, non tanto per le vendite di console, ma grazie al cloud e al PC. Inoltre, ha sottolineato che la piattaforma con la crescita più veloce è proprio il cloud gaming, che permette di raggiungere utenti che altrimenti non avrebbero mai utilizzato una console Xbox.

Concludendo, Spencer ha ribadito l'importanza di questa strategia multi-piattaforma per il successo di titoli come Indiana Jones e per l'espansione complessiva di Xbox nel mercato globale dei videogiochi.