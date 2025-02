Ecco quando dovrebbero uscire PS6 e la nuova Xbox

L'ex dirigente PlayStation Shuhei Yoshida ha ipotizzato quello che, secondo la sua esperienza, potrebbe essere l'anno ideale per il lancio di PS6 e della prossima Xbox.

La dichiarazione è stata fatta durante un'intervista con VentureBeat, anche se Yoshida ha precisato di non avere informazioni interne a Sony. La domanda è stata fatta sia per mera curiosità, sia per il fatto che negli ultimi giorni Microsoft avrebbe approvato il progetto per la prossima console, la quale indicativamente dovrebbe uscire già nel 2026.

"Se la prossima PlayStation venisse distribuita nel 2028, secondo me sarebbe l'anno giusto"

Secondo Yoshida, considerando che l'ultimo ciclo vitale di una console PlayStation è durato 7 anni, PS6 dovrebbe, teoricamente, arrivare nel 2027. Tuttavia, l'ex dirigente ritiene che tale data sia "un po' troppo ravvicinata" e che il 2028 sarebbe "l'anno giusto" per il debutto di una nuova generazione di console.

Yoshida ha esteso questa previsione anche alla prossima Xbox, sia basandosi sulle recenti indiscrezioni provenienti da Microsoft, sia sulla sua esperienza personale. Tuttavia, ha sottolineato che si tratta di una sua idea, priva di ogni informazione reale dall'interno del settore, non avendo più accesso a informazioni riservate di Sony. o alcun contatto diretto con le altre aziende.

Ovviamente si tratta di tempistiche dettate sia dall'esperienza di Yoshida all'interno di Sony, che dalla partenza tardiva della generazione attuale di console, le quali hanno presentato ben pochi titoli capaci di "spremere" l'hardware attualmente in commercio e portando la "mid-gen" di Sony a ricevere pesanti critiche dagli addetti ai lavori in virtù di un lancio che, più che necessario, sembrava dettato da mere "esigenze di calendario".

È importante notare che le tempistiche effettive per il lancio delle nuove console potrebbero variare in base a diversi fattori, come l'andamento delle vendite hardware dell'attuale generazione, le strategie aziendali di entrambe le aziende e, ovviamente, eventuali ritardi nelle fasi di progettazione e conseguente produzione.

Le dichiarazioni di Yoshida, pur non rappresentando una posizione ufficiale da parte di Sony, offrono uno spunto interessante sul possibile futuro del mercato console, considerata la sua lunga esperienza nel settore e il suo coinvolgimento nelle precedenti generazioni PlayStation.