Qualcuno ha creato una Xbox portatile prima di Microsoft

Un maker appassionato di tecnologia ha creato una versione portatile dell'originale Xbox, utilizzando la vera scheda madre della console. L'innovativo dispositivo, mostrato su Twitter, integra uno schermo da 9 pollici, componenti originali del celebre Duke e una porta USB-C per la ricarica.

Questo progetto unico nel suo genere offre piena compatibilità con tutti i giochi Xbox originali, distinguendosi nettamente dai comuni emulatori. L'autore ha dichiarato: "Ho costruito una Xbox portatile. Non si tratta di un PC né di emulazione, ma della vera scheda madre di una vera Xbox".

Si tratta di un modello unico del suo genere, che racchiude al proprio interno il cuore di una Xbox originale.

La creazione di questa console portatile ha richiesto un notevole impegno tecnico. L'ideatore ha spiegato: "Ho dovuto studiare come ridurre una scheda madre di Xbox partendo da zero. Un compito che ha richiesto circa quattro mesi e che nessuno aveva tentato in precedenza".

Il processo di sviluppo ha comportato l'ingegnerizzazione inversa dell'intera scheda madre e la progettazione di dodici PCB personalizzate. L'autore ha anche redatto una guida gratuita per condividere le sue conoscenze.

Oltre allo schermo a 480p da 9 pollici, il dispositivo è dotato di un modulo Wi-Fi 6 per la connettività Xbox LIVE. Il maker ha annunciato che nelle prossime settimane renderà open source tutto il materiale e pubblicherà un video sulla procedura di realizzazione.

Nel mentre, proseguono le speculazioni su una possibile Xbox portatile ufficiale, che pare essere prevista per il 2026. Tuttavia, Microsoft non ha ancora confermato tali indiscrezioni, limitandosi a citare nelle varie interviste rilasciate la possibilità di entrare nel mondo delle console portatili, o dei PC handheld. Rimane da capire se si tratterà di un device dedicato allo streaming (come la tanto chiacchierata G Cloud che potete trovare su Amazon) o di un dispositivo che permetterà di giocare alla propria libreria Xbox, con le dovute limitazioni tecniche, sia offline che online.