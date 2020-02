Animal Crossing New Horizons: sarà protagonista del prossimo Nintendo Direct?

Animal Crossing New Horizons è uno dei titoli più attesi dai possessori di Nintendo Switch. Diversi giorni fa vi abbiamo parlato del dietrofront da parte di Nintendo sulla questione delle microtransazioni, Infatti nella descrizione revisionata ufficiale del gioco non si trova nessun riferimento ad acquisti in game. Da un po’ di tempo si parla di un imminente Nintendo Direct, del resto sono passati molti giorni da quest’ultimo, precisamente 160 giorni. Solo nel 2016 c’era stata un’attesa simile, con i 183 giorni che intercorsero tra il Direct di Marzo e quello di Settembre. Sembrerebbe quindi che la grande N stia penso ad uno show dedicato proprio a questo nuovo Animal Crossing in uscita il prossimo 20 marzo.

Emily Rogers, nota insider, ha risposto ad un tweet nel quel le si chiedevano novità sul prossimo Nintendo Direct. La sua risposta è stata molto diretta e ve la riportiamo proprio qui di seguito. “sei un fan di Animal Crossing?”. Ecco, come possiamo ben vedere sembra sia stata abbastanza chiara, non ci resta quindi che aspettare il fatidico giorno. Secondo diversi rumors, lo show potrebbe essere presentato proprio durante questa settimana con l’obiettivo di introdurre anche una corposa line up dei titoli della grande N nel corso del 2020.

Con Animal Crossing New Horizons, Nintendo vuole portare uno dei suoi brand di punta sulla console ibrida, come successo con Pokémon del resto. Le aspettative rimangono veramente alte e, nonostante in queste settimane siano arrivate notizie confuse, il titolo rimane visivamente stupendo e sembrerebbe rispecchiare davvero i capitoli precedenti del brand. Rimane comunque vero che in queste settimane si è parlato solo ed esclusivamente di backup dei salvataggi e microtransazioni di ogni tipo e del gioco in sé si è visto ben poco. Ci aspettiamo quindi un Direct bello corposo e ricco di contenuti riguardanti il titolo.

Cosa ne pensate di questo Nintendo Direct? Aspettate Animal Crossing New Horizons?Quali altri titoli pensate vengano mostrati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità e le informazioni riguardanti il prossimo show che ricordiamo potrebbe davvero essere presentato questa settimana.