Animal Crossing New Horizons: l’ESRB non menziona le microtransazoni

Animal Crossing New Horizons è uno dei titoli più attesi dai possessori di Nintendo Switch. Diversi giorni fa vi avevamo pubblicato una notizia riguardante un possibile inserimento di microtransazioni all’interno del gioco, cosa che ha fatto infuriare tutti gli appassionati del brand. Sembrerebbe quindi che quelle informazioni fossero totalmente errate in quanto il titolo non conterrà nessun tipo di acquisti in-game.

Infatti nella descrizione revisionata ufficiale del gioco non si trova nessun riferimento a microtransazioni o acquisti in-game. Una notizia che fa rincuorare i fan del titolo e che dimostra quanto gli sviluppatori di Animal Crossing New Horizons tengano a loro. Del resto non sarebbe stato poi così assurdo l’inserimento di queste, in quanto come ben sappiamo la controparte mobile abbraccia il modello ormai classico dei giochi free-to-play con acquisti opzionali.

Nintendo quindi sembrerebbe aver fatto dietrofront e, non avendo ricevuto chiarimenti in merito, probabilmente c’è da ipotizzare che la descrizione di tale meccanica sia riferita ad eventuali espansioni future come è successo con altri titoli importanti della console ibrida di casa Kyoto come Pokémon Spada e Scudo, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Luigi’s Mansion 3 ed altri ancora.

Quello che conta è che Animal Crossing New Horizons sarà ufficialmente esente da ogni tipo di acquisto in-game e questo può solo che farci gioire e giocare con tutta tranquillità uno dei giochi di punta di Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questa notizia? Siete felici? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni riguardanti il titolo sviluppato e pubblicato da Nintendo. Ricordiamo infine che il titolo verrà rilasciato il 20 marzo 2020.