Animal Crossing New Horizons: rilasciato il trailer “La tua isola, la tua vita!”

Animal Crossing New Horizons sta per essere rilasciato, il prossimo 20 marzo tutti i possessori di Nintendo Switch potranno godere del nuovo capitolo di uno dei brand più amati da tutti gli appassionati della grande N. Il titolo, come abbiamo potuto farvi notare dalla nostra recensione, risulta essere probabilmente uno dei migliori capitoli del franchise ed uno dei migliori titoli usciti sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Nintendo probabilmente riesce sempre a colpire le corde del nostro cuore e lo ha fatto anche in queste ore, sfornando un trailer emozionante su Animal Crossing New Horizons. Il filmato si intitola “La tua isola, la tua vita!” e ci mostra come “evadere dalla quotidianità di tutti i giorni per buttarci letteralmente in un’isola piena di lavori ed attività da fare. Potete quindi mettervi comodi e gustarvi il trailer qui di seguito.

Animal Crossing New Horizons risulta un titolo infinito, in cui avremo tante attività da svolgere per passare il tempo da soli o in compagnia. Sicuramente tutti gli appassionati del brand saranno felici di passare un bel po’ di tempo con vecchie compagnie raccogliendo insetti, pescando oppure tagliando la legna per citarne alcuni. Animal Crossing New Horizons non è il classico “life simulator” ed impone ai giocatori di goderselo con tutta calma ed è sconsigliato quindi a quelle persone che vogliono tutto subito.

