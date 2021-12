Animal Crossing: New Horizons, un bug rende l’isola un paradiso per nudisti

L’ultimo DLC di Animal Crossing: New Horizons non ha solamente introdotto nuovi elementi in game, ma anche aggiunto un bug decisamente fastidioso, scovato da un giocatore che l’ha diffuso immediatamente su Twitter. Oltre alle nuove decorazioni e al nuovo mobilio per le proprie case, infatti, tutti gli utenti ora possono incappare in un errore molto strano, che trasforma gli abitanti del villaggio in veri e propri nudisti.

Ora, è chiaro che fortunatamente in Nintendo nessuno dei modellatori sia riuscito a includere nudità esplicite nei modelli poligonali del gioco. Sia chiaro, siamo certi che una cosa del genere non passerebbe il controllo qualità, ma fortunatamente nessuno ha avuto questa brillante idea. Se qualcuno incappa in questo nuovo bug di Animal Crossing: New Horizons, dunque, non viene in contatto con materiale pornografico. Il risultato è comunque decisamente estraniante: gli abitanti del villaggio (chiamati in inglese villagers) diventano a tutti gli effetti dei pupazzi veri e propri, come quelli che si possono comprare al supermercato.

Difficile anche capire da cosa sia scaturito questo bug. Nintendo ha da poco pubblicato il nuovo update ed è probabile che qualcosa sia andato storto. Il colosso nipponico, tuttavia, deve ancora commentare questa assurda vicenda e dunque ora il tutto è ancora avvolto dal mistero. Sicuramente però si tratta di uno dei bug più assurdi, divertenti e anche un po’ inquietanti che siano stati riscontrati all’interno della serie in generale.

Pur non essendoci contenuti NSFW (Not Safe for Work, appunto con nudità esplicite), appare davvero strano vedere gli abitanti di Animal Crossing: New Horizons viaggiare completamente nudi. Sicuramente però, nel caso doveste incappare in questo bug, non ve ne pentirete assolutamente, visto che a primo impatto strappa sicuramente un sorriso misto a stupore. Speriamo comunque che gli sviluppatori pubblichino un fix a breve, perché grazie a questo errore anche la parte di creazione di un vestiario personalizzato per gli abitanti del villaggio è praticamente inutile.