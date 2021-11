Animal Crossing, Nintendo rinnova (finalmente) la sua isola, correte a visitarla

Lanciata lo scorso anno, un po’ in sordina, l’isola in Animal Crossing New Horizons di Nintendo si è aggiornata nel corso delle ultime ore. Il popolare gioco per Nintendo Switch, che ha compiuto da poco un anno, permette a tantissimi utenti di creare il proprio angolo di paradiso e il colosso nipponico non è stato da meno ed ora, in autunno inoltrato, ha deciso di aggiornarla.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter nella giornata odierna. L’isola di Nintendo in Animal Crossing New Horizons è stata leggermente rivoluzionata. Cos’è accaduto nel dettaglio? Semplicemente la casa di Kyoto ha deciso di sfruttare i nuovi cosmetici, disponibili per tutti grazie all’aggiornamento lanciato nelle ultime settimane, in maniera completamente gratuita. Come mai si è optato per un aggiornamento? Perché è ovviamente cambiata la stagione e quindi ora l’isola di Nintendo è decisamente più in linea con il clima autunnale che si trova nella nostra vita reale.

Le foto, rilanciate tramite Twitter, mostrano l’importante cambiamento avuto dell’isola di Nintendo nell’universo di Animal Crossing. Nell’orto sono comparse infatti delle bellissime zucche, da sempre simbolo di Halloween e dell’autunno in generale, così come i maglioncini per ripararsi dal freddo. C’è davvero tanto di nuovo da scoprire e dunque il nostro invito (così come quello della casa di Kyoto) è quello di correre a visitare il tutto sfruttando il codice amico che trovate nel tweet subito qui in basso.

Ninten Island, the official Nintendo #AnimalCrossingNewHorizons island, has been refreshed with new items and seasonal furniture from the free Ver. 2.0 update! Visit it today from any bed in your island home using the Dream Address: DA-6382-1459-4417 pic.twitter.com/3tHG47CHGC — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) November 23, 2021

Animal Crossing New Horizons ha debuttato nel corso del 2020. L’aggiornamento di ottobre è il 2.0 ed è stato lanciato includendo una serie di nuovi contenuti decisamente vari. Si tratta dell’aggiornamento più importante del gioco, che ha anche aggiunto il DLC a pagamento Happy Home Paradise, che permette di costruire una casetta su misura. Continuate a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutti gli annunci e le novità in arrivo dal mondo dei videogiochi.