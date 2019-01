Anthem: BioWare parla della lunghezza del gioco

Anthem è sempre più vicino e le domande a cui dare risposta sono molte. Una di queste è legata alla longevità del gioco, nello specifico per quanto riguarda la trama principale. Tramite Twitter, i Lead Producer Ben Irving e Michael Gamble hanno risposto ad alcuni utenti che discutevano dell’argomento.

Irving ha affermato che è difficile comparare la lunghezza di Anthem rispetto a videogame come Mass Effect e Dragon Age in quanto varia molto a seconda di come si gioca. Possiamo vedere il tweet qui sotto.

It’s a really hard thing to compare so we aren’t really commenting on the crit path length for Anthem. Depends how you play, etc https://t.co/Xit50f5thi

Gamble, invece, ha affermato che sono presenti molte missioni secondarie e che quindi non è possibile dare un’idea precisa della lunghezza in ore. Lui stesso ha giocato l’opera nella sua interezza solo poche volte. Possiamo leggere direttamente le sue parole qui sotto.

This is a good question, but tough to answer. Everyone is different. There’s a lot of side missions, but some folks will just want to rush the main story and then hit strongholds. It’s a lot, though. Personally, I’ve only played through everything a few times. https://t.co/uXe0cXVOrj

— Michael Gamble (@GambleMike) December 29, 2018