Da ora è finalmente possibile giocare ad Anthem gratis se si è abbonati a Origin Access e EA Access su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ecco i dettagli.

Anthem, il più recente game as a service di BioWare, non ha raccolto il favore del pubblico negli ultimi mesi. Dopo una partenza complessa (a dir poco) e vari mesi di silenzio radio durante i quali gli sviluppatori hanno rimandato tutte le novità promesse, dovendo dare priorità al fix di molteplici problemi del gioco, il team ha rilasciato “Cataclisma”, il primo vero nuovo contenuto aggiuntivo di Anthem. La reazione è però stata tiepida, probabilmente perché molti, dopo mesi e mesi, avevano già deciso di abbandonare l’opera. Ora, Electronic Arts ha deciso di tentare di dare nuova vita al gioco, rendendo Anthem gratis su PC, PS4 e Xbox One per tutti gli abbonati EA Access e Origin Access.

A partire da ieri, infatti, chiunque disponga dell’abbonamento EA Access od Origin Access potrà scaricare, insieme a molti altri giochi, Anthem gratis, o per meglio dire “senza costi aggiuntivi”. La versione messa a disposizione è la Standard Edition e darà accesso alla campagna principale, alle attività dell’endgame e a tutte le missioni multigiocatore aggiuntive incluse in Cataclisma, così come a tutti i nuovi contenuti gratuiti che saranno aggiunti in futuro.

Se si è abbonati a Origin Access Premier, la versione di Anthem gratis che si ottiene sarà la Legion of Dawn Edition, che oltre al gioco contiene pacchetti armatura Colosso, Tempesta, Guardiano e Intercettore Legion of Dawn, un’arma leggendaria, un accessorio leggendario in grado di migliorare le abilità di combattimento del tuo strale Guardiano e la colonna sonora digitale di Anthem.

Diteci cosa ne pensate? Avere accesso ad Anthem gratis grazie al vostro abbonamento vi spingerà a dargli una chance, oppure a questo punto avete molto altro da giocare?