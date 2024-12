The Game Awards 2024, ecco gli annunci che mi aspetto

Quest'anno i The Game Awards compiono 10 anni, un evento che ormai è divenuto un vero e proprio show di annunci, relegando i premi a un mero contorno di cortesia. Nonostante sia considerabile uno spettacolo di puro marketing, i TGA di Geoff Keighley sono l'ultimo momento dell'anno per aspettarsi nuovi trailer e annunci di vario tipo (Xbox Series X venne presenta a bomba proprio nel 2019 ai TGA).

Visto l'anniversario e soprattutto la lineup di giochi in arrivo nel 2025, è lecito aspettarsi un bel po' di sorprese. In questo articolo voglio raccontarvi sia quello che spero di vedere sia quello che è possibile che vedremo durante l'evento del 12 dicembre (il 13 notte in Italia).

PlayStation ci sorprenderà?

PlayStation è sempre stata molto attiva ai TGA, anche se negli ultimi anni si è sempre limitata a presentazioni di DLC e poco altro. Vista la presenza di Hideo Kojima, non è escluso che possa esserci un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, magari con data di uscita.

Anche Ghost of Yotei potrebbe nuovamente fare la sua comparsa con un nuovo trailer, così come non è da escludersi una prima dimostrazione di Marvel's Wolverine, Firegames o il primo trailer di Horizon Online.

Ovviamente solo uno, massimo due di questi potrebbero essere presenti. Meglio non crearsi troppe aspettative, ma considerando la lineup limitata di giochi Sony per il 2025, è sicuramente previsto qualche altro annuncio nel corso delle prossime settimane.

Escluderei il trailer della nuova IP di Naughty Dog o Santa Monica, sarebbe davvero troppo per un evento di questo tipo. Ma mai dire mai.

Xbox ha in serbo qualcosa?

Xbox è stata l'azienda più presente negli ultimi anni e considerando come ha chiuso il 2024 con Microsoft Flight Sim 2024, Call of Duty Black Ops 6, Age of Mythology Retold, Ara, Indiana Jones e l'Antico Cerchio e l'esclusiva terze parti di S.T.A.L.K.E.R. 2 non è da escludere che voglia continuare a stupire, premendo sull'acceleratore in vista anche del papabile developer update di gennaio/febbraio 2025.

Un nuovo trailer con data di uscita di South of Midnight sembra essere quasi certo, ma le voci parlano anche di un gameplay trailer di Fable (senz'altro il gioco Xbox più atteso del 2025), DOOM The Dark Ages o la riproposizione di un vecchio annuncio, magari Everwild.

Anche in questo caso, solo uno, massimo due di questi giochi potrebbero apparire. Ma se dovessi scommettere, non punterei su molto altro.

Nintendo avrà qualcosa da dire?

Non mi aspetto nulla da Nintendo. L'azienda giapponese sembra essere proiettata nel 2025 con l'annuncio della nuova console e nuovi giochi, di conseguenza non penso sarà presenta ai TGA in maniera attiva.

Ovviamente qualche trailer su DLC o giochi già annunciati potrebbero sempre arrivare, ma non è nello stile di Nintendo presentare qualcosa ai TGA.

Che cosa mi aspetto e vorrei vedere

Esterni alle tre aziende madri, direi che mi aspetto molto a questi TGA 2024. Alcuni titoli potrebbero esserci effettivamente, altri sono più sogni che altro.

Esclusi Mafia: The Old Country, Borderlands 4 che praticamente sono stati già confermati (e non è poco), direi che è il momento giusto di mostrare il primo trailer del remake di Max Payne. Erano già uscite delle voci a riguardo, di conseguenza potrebbe essere il momento giusto per farli vedere, anche considerando che Sam Lake è ospite dello show.

Anche Judas di Ken Levine potrebbe nuovamente mostrarsi, visto che è da qualche mese che è completamente sparito e il titolo è comunque previsto per l'affollato 2025.

Considerando anche quanti giochi sono previsti nei primi mesi non c'è da dimenticarsi di giochi dal calibro di Kingdom Come Deliverance 2, Civilization VII, Assassin's Creed Shadows e Monster Hunter Wilds.

Per quanto concerne i sogni, sarebbe sicuramente interessante vedere un nuovo trailer di GTA VI, ma Rockstar Games non è un'azienda che solitamente porta trailer così importanti a eventi così. La software house americana preferisce sempre lavorare per conto proprio.

Mi piacerebbe che Project 007 (la nuova IP basata su James Bond di IO Interactive) si sveli finalmente con il primo trailer. In realtà non è nemmeno così impossibile, considerando che il CEO Hakan Abrak ha recentemente parlato con entusiasmo dello sviluppo, suggerendo che potrebbero esserci novità in arrivo.

L'evento si preannuncia come una vetrina imperdibile per il settore, con potenziali sorprese e reveal che faranno probabilmente impazzire milioni di appassionati in tutto il mondo. Resta da vedere quali di queste ipotesi si concretizzeranno e quali sorprese inaspettate riserverà la serata. Noi lo copriremo totalmente con articoli e notizie tutta la notte.