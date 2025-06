Twitch ha annunciato durante il TwitchCon Europe una serie di aggiornamenti rivoluzionari che trasformeranno l'esperienza di creatori e spettatori nei prossimi mesi. Tra le novità più attese figura la possibilità di trasmettere in formato verticale, un cambiamento che risponde alle esigenze degli utenti sempre più abituati a fruire contenuti in modalità portrait sui dispositivi mobili. La piattaforma di proprietà di Amazon sembra così voler rispondere alle nuove abitudini di consumo video, adattandosi a un pubblico sempre più mobile-first.

Presto gli streamer non dovranno più scegliere tra il classico formato orizzontale e quello verticale. Twitch ha infatti in programma l'implementazione di un sistema dual format che ottimizzerà automaticamente la visualizzazione in base al dispositivo e all'orientamento utilizzato dall'utente. Chi guarda dal desktop continuerà a vedere lo stream in modalità paesaggio, mentre chi utilizza lo smartphone visualizzerà il contenuto in verticale o in orizzontale a seconda di come tiene il telefono. I test inizieranno quest'estate con un numero limitato di canali, per poi espandersi nel corso dell'anno.

L'aggiornamento risponde a una necessità sempre più evidente: adattarsi alle modalità di fruizione contemporanee senza costringere i creator a sacrificare qualità o visibilità su piattaforme diverse. La strategia multi-formato permetterà agli streamer di raggiungere il proprio pubblico indipendentemente dal dispositivo utilizzato, massimizzando così la propria presenza digitale.

Non solo cambiamenti di formato, ma anche un deciso salto di qualità. Twitch ha infatti annunciato l'apertura della beta di streaming in 2K (1440p) a tutti i partner e affiliati della piattaforma. Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale, questo aggiornamento garantirà "un notevole passo avanti rispetto allo streaming in 1080p, con dettagli più ricchi, chiarezza migliorata e prestazioni superiori – che si tratti di gaming, creazione artistica o semplici chiacchierate". Gli streamer interessati possono già iscriversi alla lista d'attesa per accedere alla funzionalità.

Un'altra innovazione particolarmente attesa è la funzione di riavvolgimento delle dirette. Questa caratteristica, che verrà testata inizialmente con un piccolo gruppo di spettatori durante l'estate, permetterà di tornare indietro durante uno streaming live per rivedere momenti persi o particolarmente significativi. Si tratta di una soluzione che potrebbe rivoluzionare la fruizione dei contenuti in diretta, tradizionalmente vincolati alla loro natura effimera e irripetibile.

Le novità non si fermano qui. Twitch introdurrà anche una funzionalità chiamata "combos" che offrirà agli spettatori nuovi modi per supportare gli streamer preferiti. I creator potranno inoltre gestire autonomamente le proprie promozioni di abbonamenti regalo, personalizzando strategie di crescita e fidelizzazione della community. Sono previsti anche miglioramenti significativi al sistema di clips, sia per chi crea contenuti sia per chi li fruisce.

L'accessibilità sembra essere una delle parole chiave di questo aggiornamento: Twitch ha infatti annunciato che diventerà "più accessibile" raggiungere lo status di affiliato, aprendo le porte della monetizzazione a un numero maggiore di creatori emergenti. Una mossa che potrebbe attrarre nuovi talenti sulla piattaforma in un momento di forte competizione nel settore dello streaming.

Queste novità non giungono inaspettate. Il CEO di Twitch, Dan Clancy, aveva già anticipato l'arrivo dello streaming verticale e molti altri aggiornamenti previsti per il 2025 in una lettera pubblicata lo scorso febbraio. La roadmap sembra ora concretizzarsi con tempistiche più definite, delineando il futuro di una piattaforma che continua a evolversi seguendo le esigenze di un pubblico in costante trasformazione.

Con questi aggiornamenti, Twitch dimostra di voler mantenere la propria posizione dominante nel settore dello streaming in diretta, rispondendo alle sfide lanciate da concorrenti come YouTube, TikTok e Instagram, che hanno già abbracciato formati verticali e funzionalità avanzate per la creazione di contenuti live. La battaglia per l'attenzione degli utenti si gioca ormai su tutti i formati e su tutte le dimensioni dello schermo.