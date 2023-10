Aperti i preorder dell'attesissimo Amiibo dedicato a Sora di Kingdom Hearts!

Arrivato come ultimo personaggio disponibile tramite DLC per l'apprezzatissimo Super Smash Bros Ultimate (indubbiamente tra i migliori titoli per Nintendo Switch), Sora, personaggio iconico e protagonista della saga di Kingdom Hearts, si appresta finalmente a fare il suo debutto anche nel mondo degli Amiibo, dove i fan Nintendo lo attendevano ormai dal lontano 2021, al netto di richieste, preghiere e speculazioni.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

L'attesissima statuina targata Nintendo, infatti, è finalmente disponibile per il preorder su Amazon, e va ad aggiungersi ad altri preorder forse meno attesi, ma comunque richiestissimi, come il set dedicato ai personaggi di Xenoblade Chronicles 3! Il prezzo, per altro, è quello standard e accessibile che ha consacrato il successo degli Amiibo, ovvero appena 19,99€, ma il prodotto non gode ancora di una data d'uscita ufficiale, tanto che ad ora c'è un generico placeholder settato per fine 2024, che certamente sarà anticipato.

Amiibo di Sora, chi dovrebbe acquistarlo?

Attesissimo tanto dal fandom di Kingdom Hearts, quanto dagli appassionati di Smash Bros, nonché dai collezionisti, questa statuina Amiibo dedicata a Sora sarà certamente un successo di vendite, vista soprattutto l'attesa montata da quando Nintendo annunciò l'arrivo del personaggio nel ricchissimo roster di comparse del suo Smash Bros Ultimate.

Per questo, un po' come successo anche all'Amiibo dedicato a Sephiroth, è plausibile che questo prodotto finisca ben presto per esaurirsi, probabilmente già a 24 ore dal suo futuro arrivo sul mercato, finendo poi nell'annoso circolo fatto di mercati secondari e bagarini, che aumentano a dismisura il prezzo richiesto per l'acquisto. In tal senso non c'è suggerimento migliore se non quello di effettuare subito il preorder, anche e soprattutto perché parliamo di una spesa di appena 19,99€, che comunque Amazon vi richiederà solo al momento dell'effettiva disponibilità. Dunque perché tentennare?

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al preorder, invitandovi a confermare quanto prima il vostro acquisto visto che non c'è certezza sulle effettive disponibilità da parte di Amazon, e giacchè Nintendo è notoriamente attenta agli stock di produzione, è plausibile che se i preorder saranno esagerati, essi possano essere chiusi per l'incapacità di Amazon di rispettare le richieste. Una possibilità vaga, ma perché rischiare?

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!