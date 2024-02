Apex Legends: Svolta, la stagione 20 rivoluziona il gameplay

Apex Legends si appresta a ricevere l’aggiornamento di gioco più grande e importante dal lancio avvenuto a sorpresa ormai 5 anni fa. La stagione 20 è l’occasione perfetta per dare il via ai festeggiamenti per il raggiungimento di un traguardo non da poco per un battle royale, nonché per imprimere un nuovo corso e movimentare lo status quo del gioco free-to-play di Respawn Entertainment.



Grandi sono infatti le novità di Svolta che interessano i principali sistemi di gioco: dall’introduzione di nuovi potenziamenti per le Leggende, agli aggiornamenti per le armature e il crafting, fino agli aggiustamenti al sistema di punteggio nella modalità classificata e all’aggiunta di nuovi contenuti per espandere le opportunità narrative e di celebrazione.

Nuove opportunità di personalizzazione

Sono stati gli stessi sviluppatori, qualche giorno fa, a illustrarci le novità in arrivo e a spiegarci le motivazioni che hanno portato ai nuovi cambiamenti. Iniziamo subito da quella che riteniamo la modifica più significativa e impattante sul gameplay e il ritmo di gioco di Apex Legends: i potenziamenti (Legend Upgrades). Le abilità principali rimarranno invariate, ma nel corso della partita, incrementando il livello dello scudo EVO, verrà fornita l'opportunità di scegliere tra due potenziamenti per la propria leggenda.



Per guadagnare EVO più in fretta basterà da subito entrare nel vivo dell’azione con delle eliminazioni, supportando la squadra, o sfruttando i vantaggi specifici della propria classe. Le opportunità di potenziamento saranno limitate a due momenti, nel passaggio di livello rappresentato dai colori blu e viola. Alcune abilità andranno a migliorare la specializzazione di una Leggenda, mentre altri upgrade possono introdurre qualcosa di nuovo come si può vedere dall’immagine sottostante. Big Up permette di rianimare gli alleati con 40 HP e Killer Handling permette la ricarica automatica dei fucili a pompa all’atterramento.

Modifiche al sistema delle armature

John Larson, progettista di gioco, ha spiegato che l'obiettivo del sistema degli upgrade è consentire ai giocatori di approfondire la maestria e la flessibilità di una leggenda per creare un'esperienza di gioco più dinamica nel corso di ogni partita BR. Prima di Svolta le Leggende erano relativamente statiche e la loro scelta era una decisione che poteva essere fatta ancor prima che il match iniziasse e, una volta scelta, il suo set di abilità era fisso e invariabile., inoltre questo nuovo sistema dà agli sviluppatori la possibilità di cambiare il meta più velocemente.

Con i potenziamenti legati a doppio filo al sistema delle armature, anche quest’ultimo è stato interessato da una considerevole revisione. Con l’arrivo di Svolta, gli scudi non faranno più parte degli oggetti saccheggiabili, ciò significa, che l’unico modo per potenziare l’armatura è ottenere i potenziamenti leggenda. Questa scelta, spiega Josh Mohan (capo progettista Battle Royale), rimuove la casualità che ha sempre giocato un ruolo importante nel determinare il livello della propria armatura.

Pensiamo che il nuovo sistema di armature sia davvero intuitivo da utilizzare, ma racchiude comunque molta profondità di gioco. Ha aggiunto Mohan. Per i nuovi giocatori non è più necessario andare a caccia di armature o conoscere i luoghi segreti. Giocare normalmente migliorerà l'armatura nel tempo. Per i giocatori esperti si tratta di un grande cambiamento nel ritmo della partita. Senza armature casuali, si creano fasi iniziali, intermedie e finali di una partita davvero distinte.

Adesso, quando si ispezionerà una cassa della morte, non si vedrà più lo scudo EVO ma un nuovo oggetto chiamato “Shield Core”. Se questo nucleo proviene da un giocatore pari o inferiore al nostro livello, la carica dell’armatura verrà impostata alla carica attuale di quel nucleo; se il nucleo appartiene a un giocatore di livello superiore, verrà garantito un sovrascudo (overshield), ossia una riserva temporanea di salute in aggiunta all’armatura già in possesso. La meccanica dello swapping è ancora presente, ma raccogliere uno scudo non rappresenta più una modifica permanente.

Come fare, quindi, a guadagnare EVO per essere sempre competitivi e potersi difendere durante una partita? Oltre alle già citate azioni come infliggere danni e giocare il più possibile nel ruolo della propria leggenda, gli sviluppatori vogliono premiare anche l’esplorazione dell’ambiente circostante e per questo motivo hanno aggiunto due nuovi modi per guadagnare EVO. Il primo, l’EVO Harvester, è una stazione posizionata casualmente sulla mappa a ogni partita, da cui tutto il team può ottenere un boost di EVO direttamente. Il secondo modo è attraverso la EVO cache: un oggetto raro che dà ai giocatori una grande quantità di EVO immediatamente, ma sarà più difficile da trovare.

Perseguendo un più generale obiettivo di rendere Apex Legends più accessibile e meno soverchiante, all’arrivo del sistema dei potenziamenti si accompagna una semplificazione del crafting. I materiali sono completamente rimossi e il Replicatore può essere usato liberamente, ma solo una volta per partita. L’attenzione del team si è concentrata sull’offrire kit medici e batterie, quindi minor numero di oggetti ma di più utilità. Si potranno comunque creare munizioni e Stendardi. La generazione degli oggetti sarà anche più immediata e il nuovo elemento apparirà dopo pochi secondi senza doversi più preoccupare di avere materiali.

Modalità competitiva

Dopo tutti questi miglioramenti ai sistemi di gioco, non poteva certo restare invariata la modalità Classificata e il modo in cui il punteggio viene determinato. Chris Cleroux (Lead Progression Designer) ha illustrato i due pilastri che hanno guidato il team nel modificare il modello di punteggio per portarlo verso una maggiore ricompensa per le uccisioni: fiducia e accessibilità. La fiducia si basa sul fatto che i giocatori confidano nell’integrità del sistema e hanno fiducia che il tempo sarà ben speso giocando in Classificata. Rendere la modalità più accessibile non significa farlo solo per giocatori dalle abilità più elevate, ma significa rendere il punteggio più sensato e facile da comprendere così da aiutare anche i giocatori che cercano di migliorarsi.

Da un lato si è operato per semplificare il sistema di punteggio e ciò che vi contribuisce, concentrandosi principalmente su uccisioni, abilità e posizionamento. Dall’altro lato si è cercato di migliorare la chiarezza della schermata riepilogativa della partita per mostrare esattamente il contributo delle proprie azioni al punteggio finale. Ciò crea dei feedback immediatamente fruibili per migliorare la prossima performance.

Ogni eliminazione ottenuta varrà una certa quantità di RP. Tale valore aumenterà con un posizionamento migliore. È stato anche ripristinato un bonus per l'eliminazione di giocatori di rango superiore al proprio, ovviamente non c’è nessuna penalità per l'eliminazione di un giocatore con rango inferiore. Tra i bonus spicca anche quello che viene assegnato se si mantiene una striscia positiva di piazzamento in top 5. Più a lungo si riesce a mantenere la serie, più RP si possono guadagnare. Una volta raggiunto il limite, il bonus viene ripristinato.

Per dare il via a questa nuova struttura, i progressi in classifica di tutti i giocatori saranno impostati su 1RP e le partite provvisorie saranno disabilitate in modo che tutti potranno iniziare la loro scalata da zero. Più si gioca, più il proprio valore RP andrà a riflettere le abilità in proprio possesso. Torneranno anche le divisioni e saranno rimosse le prove di promozione.

Nuove modalità e mappe

Svolta introduce anche Straight Shot, una modalità a tempo limitato molto più frenetica di un classico match battle royale, in cui 10 squadre si lanciano in punti di interesse predeterminati in una porzione di mappa più ristretta. Ogni POI sarà presidiato comunque da due squadre, sta al team decidere se ingaggiare subito o cercare una differente posizione per provare a resistere più a lungo. Il loot è stato notevolmente semplificato, infatti tutte le armi sono già dotate di accessori e manterranno la rarità dal bianco all’oro per dare la possibilità di essere potenziate. I mirini potranno comunque essere scambiati e personalizzati.

Quando si viene eliminati, ci si può immediatamente rimettere in coda insieme alla propria squadra direttamente dalla schermata spettatore senza dover tornare alla lobby. In questo modo si è sempre a un passo dalla prossima partita e se ne possono giocare di più in meno tempo. Sarà attivo anche Bonus 1,5x su tutti gli XP guadagnati quindi è un ottimo modo per festeggiare i 5 anni di Apex Legends divertendosi.

Per gli amanti della Playlist Mixtape, la nuova mappa Thunderdome sarà il punto di riferimento del 5th Anniversary Collection Event. Uno stadio che omaggia Canion dei Re. I giocatori possono accedere alla playlist Mixtape per giocare Corsa alle armi, Deathmatch a squadre e Controllo. Per quanto riguarda la rotazione delle mappe in questa stagione dovremo aspettarci Confini del Mondo, Olympus e Passo delle tempeste.

Con Svolta verranno poi rese giocabili gratuitamente 6 leggende: Fuse, Seer, Rampart, Mad Maggie, Loba e Valkyrie. Ogni due settimane una delle leggende in evidenza sarà gratuita per il resto della stagione e completando le sfide a esse associate, prima che la stagione giunga al termine, permette di sbloccare la leggenda in modo permanente. Non mancheranno poi nuove skin leggendarie, skin per armi e stendardi.

Eventi speciali e storia di Apex Legends

Questa stagione è indubbiamente tutta dedicata ai festeggiamenti e la festa più grande si svolgerà all'Apex Games Museum. Qui verrà celebrato l'universo e la storia di Apex Legends con spazi interattivi, fan art della community in bella mostra e Easter egg per tutti quei giocatori dalla vista acuta.

Le novità riguardano anche il modo in cui connettersi con la storia di Apex Legends. Amanda Doiron (direttrice di narrazione) rassicura tutti dicendo che a partire da questo aggiornamento, sarà più facile seguire la storia. Tutte le parti più significative e necessarie per comprendere gli eventi narrativi saranno visibili in gioco; la lore continuerà comunque ad essere ancora presente sui social media.

The Syndicate sta sfruttando questa stagione per distrarre i civili, organizzando una grande festa per celebrare le leggende e gli Apex Games. Sulle mappe saranno visibili segni di questa celebrazione, più un'altra sorpresa che verrà svelata più avanti nella stagione.

In questa stagione, inoltre, la lobby sarà anche un luogo visitabile nel gioco e offrirà un riassunto molto semplice della storia. Al suo interno sarà possibile anche interagire con un oggetto narrativo che darà il via all'ultima evoluzione degli Apex Episodes.

Insomma, non sembra esserci stagione migliore di Svolta per avvicinarsi ad Apex Legends e iniziare a giocare a partire dal 13 febbraio. Ogni sforzo di Respawn Entertainment sembra andato nella direzione di rendere più semplice l’accesso ai nuovi giocatori, mantenendo al contempo il focus più concentrato sugli aspetti più strategici per i giocatori veterani.