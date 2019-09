Apple Arcade: prezzo, data di uscita e nuovi giochi annunciati

Apple Arcade è stato ripresentato al recente evento di Cupertino: ecco il prezzo, la data di uscita e i nuovi giochi confermati.

Il mondo videoludico è sempre più dominato dai servizi in abbonamento e Apple non poteva certo esimersi dal proporre il proprio: Apple Arcade. Si tratta di un servizio che permette di accedere a una serie di giochi “premium” senza spese aggiuntive (non ci saranno microtransazioni) e senza dover vedere alcun tipo di pubblicità. Durante l’evento di Cupertino andato in onda in queste ore, sono state rivelate varie informazioni a riguardo.

Per iniziare, è stato detto che Apple Arcade sarà disponibile a partire dal 19 settembre. Il prezzo mensile per accedere al servizio sarà di 4.99 dollari al mese. Sono stati inoltre presentati alcuni dei giochi che saranno disponibili. Per iniziare, è toccato a Frogger in Toy Town di Konami, una nuova versione del classico Frogger, con però un aspetto più infantile, senza quindi senza splatter di alcun tipo. Sarà un gioco esclusivo di Apple Arcade.

Sayonara Wild Hearts sarà un dei giochi del servizio

Si è poi passati a Capcom, che ha mostrato un altro gioco esclusiva per il servizio Apple: Shinsekai: Into the Depths. Si tratta di un’opera che ci porterà a esplorare un mondo sottomarino dominato da creature inquietanti. Successivamente è stato il turno di Annapurna Interactive che ha svelato la versione iPhone di Sayonara Wild Hearts, un gioco d’azione in stile rhythm game.

I 4.99 dollari per il servizio includeranno anche la feature di Family Sharing. Sarà possibile anche provare un mese gratuitamente. Secondo quando rivelato, al lancio ci saranno a disposizione più di cento giochi. Con il prossimo update tvOS 13 sarà possibile usare il Dualshock 4 e il controller Xbox One giocando tramite Apple TV, ma il servizio sarà disponibile su tutta la famiglia di device Apple (iPhone, iPhod Touch, iPad e Mac). Diteci, cosa ne pensate di Apple Arcade?