Vampire Survivors sbarca su Apple Arcade: senza pubblicità, con DLC e multiplayer

Il popolare gioco di sopravvivenza bullet hell, Vampire Survivors, arriverà su Apple Arcade il primo agosto. La versione attualmente disponibile gratuitamente su iOS verrà, infatti, migliorata con l'introduzione di Vampire Survivors Plus, una versione priva di annunci pubblicitari che include anche due pacchetti DLC, Legacy of the Moonspell e Tides of the Foscari, che normalmente sono a pagamento.

L'aggiornamento permetterà anche di giocare in multiplayer fino a quattro persone su un singolo dispositivo iOS.

Cos'è Vampire Survivors?

Vampire Survivors è un avvincente gioco di sopravvivenza roguelike, sviluppato e pubblicato da Luca Galante sotto il nome di poncle - esatto, è italiano! -. Ambientato in un mondo gotico e infestato da creature della notte, il gioco sfida i giocatori a sopravvivere contro ondate interminabili di nemici assumendo il ruolo di un eroe con abilità uniche, combattendo contro orde di mostri per raccogliere gemme e potenziamenti.

Il gameplay è frenetico e basato su meccaniche di tiro automatico, dove il personaggio attacca costantemente i nemici mentre i giocatori si concentrano sulla navigazione e la strategia per evitare di essere sopraffatti. Ogni partita inizia in modo relativamente tranquillo, ma man mano che il tempo passa, la difficoltà aumenta con l’introduzione di nemici sempre più potenti e numerosi.

I giocatori possono sbloccare nuove armi, abilità e personaggi raccogliendo gemme e monete durante le partite, e utilizzandole per migliorare le loro capacità ed equipaggiamenti tra una sessione e l'altra. Ogni arma e potenziamento può essere combinato con altri per creare devastanti combo, aggiungendo un ulteriore livello di strategia al gioco.

Vampire Survivors offre una grafica retrò e una colonna sonora immersiva, che cattura l’essenza dei classici giochi arcade. La rigiocabilità è garantita dalle numerose combinazioni di potenziamenti e dalla continua scoperta di nuovi modi per affrontare le ondate di nemici. Insomma, la semplicità del concetto, combinata con una profondità strategica, rende Vampire Survivors un gioco estremamente coinvolgente e appagante per i fan dei roguelike e degli arcade, per cui non ci sono dubbi sul fatto che diventerà uno dei migliori giochi su Apple Arcade.

Altri giochi in arrivo su Apple Arcade

Apple ha inoltre annunciato l'arrivo di Temple Run: Legends su Apple Arcade, anch'esso previsto per il primo agosto. Si tratta del primo gioco della nota serie che propone livelli prestabiliti, con oltre 500 livelli disponibili. Per gli amanti del genere classico, sarà disponibile anche una modalità di corsa infinitia.

Infine, il 29 agosto Castle Crumble, un gioco di puzzle basato sulla distruzione di castelli, riceverà un aggiornamento che supporterà il Vision Pro.