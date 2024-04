Migliori giochi su Apple Arcade (maggio 2024)

Apple Arcade è il servizio in abbonamento di Apple che offre accesso a un vasto catalogo di oltre 200 giochi, disponibili su iPhone, iPad, iPod Touch, Mac e Apple TV, tutto con una piccola spesa mensile. Proprio per l'enorme numero di titoli presenti, orientarvisi può risultare complesso: ecco perché abbiamo stilato questa lista sui migliori giochi disponibili su Apple Arcade, che aggiorneremo frequentemente per proporvi sempre quelli più popolari e interessanti del momento.

Troverete, dunque, alcuni dei giochi disponibili nel catalogo che potrebbero maggiormente piacervi. Abbiamo scelto titoli di generi diversi, cosicché possiate trovare qualcosa che fa al caso vostro; inoltre, molti sono adatti anche per i più piccoli!

Se, invece, volete scoprire l'intero catalogo di giochi di Apple Arcade e avere maggiori informazioni sul servizio vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!

Quali sono i migliori videogiochi su Apple Arcade?

Come vi abbiamo accennato, Apple Arcade mette a disposizione un vasto catalogo di titoli da giocare sul proprio dispositivo, e ci sono alcuni giochi che spiccano per la loro qualità e divertimento. Ecco, dunque, alcuni dei migliori giochi su Apple Arcade:

Sayonara Wild Hearts

Genere : Azione, Ritmico

: Azione, Ritmico Sviluppatore : Simogo (Annapurna Interactive)

: Simogo (Annapurna Interactive) Data di rilascio : dicembre 2019

: dicembre 2019 Lingua: Italiano (Interfaccia, Sottotitoli), Inglese (Voci)

Questo gioco offre una palette cromatica accattivante e una colonna sonora curata. Il titolo ci trasporta in un album pop dove la protagonista si lancia in una folle corsa a ritmo di musica: dovrete, infatti, cavalcare moto, sfrecciare sullo skateboard, combattere a colpi di danza e brandire pistole laser. La sua caratteristica principale è il gameplay semplice e coinvolgente, il che lo rende perfetto per il gioco mobile. Ogni livello è ambientato nel corso di una canzone, con la chitarra che guida la protagonista nel raccogliere cuori, evitare ostacoli e combattere nemici.

What the Golf?

Genere : Azione, Avventura, Simulazione

: Azione, Avventura, Simulazione Sviluppatore : Triband (Team17)

: Triband (Team17) Data di rilascio : ottobre 2020

: ottobre 2020 Lingua: Italiano (Interfaccia, Sottotitoli), Inglese (Voci)

Nonostante il nome, questo gioco non è solo per gli appassionati di golf, bensì è uno dei giochi più divertenti su smartphone e non smette mai di stupire, ricco di enigmi, sfide e un sacco di sorprese. Ogni livello ha regole e meccaniche differenti, con citazioni a grandi titoli videoludici. Ci sono ben 500 livelli creativi, sfide giornaliere per ricevere premi (più o meno utili) e persino la possibilità di creare i vostri livelli grazie a un editor dettagliato. Gli sviluppatori ci tengono a precisare che questo è un gioco fatto da persone che non sanno niente di golf, e perfetto anche per chi lo odiano.

Exit the Gungeon

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Dodge Roll (Devolver Digital)

: Dodge Roll (Devolver Digital) Data di rilascio : marzo 2020

: marzo 2020 Lingua: Italiano (Interfaccia, Sottotitoli)

Exit the Gungeon è uno spin-off di Enter the Gungeon: rispetto al capitolo originale, questo titolo disponibile su Apple Arcade si pone come sequel, abbandonando il 3D in favore di una bidimensionalità più adatta al gioco portatile. Il vostro obiettivo sarà quello di risalire un dungeon provando a sopravvivere a innumerevoli ondate di nemici e a una serie di ascensori sempre più pericolosi. Impregnata di magia, la vostra arma cambierà rapidamente mentre salite il Gungeon: meglio giocate, e migliori saranno le vostre combo, più le forme che assumerà la vostra arma saranno potenti.

Fantasian

Genere : RPG, AAzione

: RPG, AAzione Sviluppatore : Mistwalker

: Mistwalker Data di rilascio : aprile 2021

: aprile 2021 Lingua: Italiano (Interfaccia, Sottotitoli), Inglese, Giapponese (Voci)

Nato dalla mente del creatore di Final Fantasy, Fantasian è un gioco di ruolo che offre un’esperienza coinvolgente con una storia avvincente e grafica di alta qualità. Dovrete, infatti, esplorare mondi fantastici, combattere mostri e risolvere enigmi nel corso dell'avventura. Sono presenti ben 160 diorama disegnati a mano, per un'avventura dalla durata tra le 60 e le 90 ore. Le meccaniche sono quelle di un classico JRPG tra cui "Dimengeon Battle": spedirete i nemici sconfitti in un dungeon presente in un'altra dimensione, concentrandovi così nei combattimenti e massimizzando l'esplorazione delle stupende location.

NBA 2K22 Arcade Edition

Genere : Sport

: Sport Sviluppatore : 2K Games

: 2K Games Data di rilascio : ottobre 2021

: ottobre 2021 Lingua: Italiano (Interfaccia, Sottotitoli, Voci)

Se siete appassionati di basket, questo gioco vi permetterà di vivere l’esperienza NBA sul vostro dispositivo mobile. Potrete giocare con le vostre squadre e giocatori preferiti in partite coinvolgenti, replicando le migliori mosse e sequenze eseguite dalle più note star del basket e guadagnandovi vittoria dopo vittoria. Nel gioco sono presenti stelle del calibro di Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Anthony Davis, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns e tanti altri, in un'autentica esperienza NBA 2K. Tra le modalità di gioco ci sono il multigiocatore online, le partite veloci e la GM, dove diventerete allenatore a capo della vostra squadra NBA preferita.

Su quali piattaforme è disponibile Apple Arcade?

Apple Arcade è disponibile su tutta la famiglia di dispositivi Apple:

iPhone

iPad

iPod Touch con iOS 13

Apple TV con iPADOS e tvOS 13

Mac (almeno macOS Catalina)

Come funziona Apple Arcade?

Apple Arcade è un servizio di abbonamento offerto da Apple che vi dà accesso illimitato a una vasta collezione in continua crescita di oltre 200 giochi, pensati per accontentare tutti i gusti e tutte le età. Ecco come funziona:

Accesso illimitato : Con un abbonamento ad Apple Arcade, potete giocare liberamente a tutti i giochi disponibili senza pubblicità o acquisti in-app.

: Con un abbonamento ad Apple Arcade, potete giocare liberamente a tutti i giochi disponibili senza pubblicità o acquisti in-app. Dispositivi compatibili : Potete godervi i giochi su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

: Potete godervi i giochi su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Catalogo giochi : Troverete giochi esclusivi, classici senza tempo e capolavori provenienti dall'App Store, con nuovi titoli e aggiornamenti regolari.

: Troverete giochi esclusivi, classici senza tempo e capolavori provenienti dall'App Store, con nuovi titoli e aggiornamenti regolari. Condivisione famiglia: Potete condividere il vostro abbonamento con fino a cinque membri della famiglia.

Come iscriversi ad Apple Arcade?

Per iscriversi ad Apple Arcade basta cercare l'icona di Apple Arcade sull'App Store e seguire le istruzioni per sottoscrivere l'abbonamento.

Quanto costa Apple Arcade?

Apple Arcade offre 1 mese di prova gratuita per permetterti di testare il servizio e scoprire i giochi disponibili. Dopo il periodo di prova, il costo dell’abbonamento è di 6,99€ al mese.

Dopodiché, una volta abbonati è necessario sapere che i giochi non includono pubblicità di alcun tipo e non sono presenti microtransazioni (acquisti in-game). Ogni titolo, infatti, è fruibile in modo integrale senza dover sostenere spese aggiuntive. Tutti gli update e tutte le espansioni realizzate per tali giochi sono incluse nell’abbonamento e non richiedono spese extra.

Si può condividere l'abbonamento Apple Arcade?

Sì, potete utilizzare il Family Sharing con un massimo di sei persone per dividere la spesa di un singolo abbonamento.