Arcade Stick perfetto per Street Fighter e Mortal Kombat a soli 45€!

Se i fighting game come il recente Mortal Kombat 1 sono la vostra passione, ma siete stanchi di affidarvi ai controlli dei vari pad in commercio o, peggio, delle tastiere, allora forse questa è l'occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontatissimo l'ottimo arcade stick Krom Kumite, che grazie ad un taglio del 18% è oggi acquistabile ad appena 44,99€, consacrandosi come una delle migliori occasioni d'acquisto per un prodotto di questo genere, specie considerando quelli che sono i prezzi medi del mercato!

Krom Kumite, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, questo incredibile arcade stickè pensato per tutti gli appassionati di giochi di combattimento che desiderano un controllo più preciso e pulito dell'esperienza di gioco. Che siate veterani delle sale giochi, o semplicemente degli appassionati "casalinghi", il Krom Kumite è un arcade stick davvero ben fatto, il cui prezzo appagante spingerà, magari, anche i più titubanti verso quello che è un acquisto che, di norma, è appannaggio solo di giocatori davvero appassionati e molto tecnici.

Progettato con una struttura in ferro, per una resistenza ottimale, il Krom Kumite è pensato per resistere alle sollecitudini di anni di combattimenti. Il joystick ad alte prestazioni e gli 8 pulsanti meccanici principali garantiscono una risposta precisa e tempestiva, ed a differenza di molti competitor, si propone persino con la possibilità di scelta tra una modalità di input D-Pad o X/Y, permettendo quindi una personalizzazione dell'esperienza di gicoo.

Dotato di funzione Macro, permette persino di salvare fino a 2 diverse combinazioni di tasti, e considerato il prezzo davvero appagante di appena 44,99€, diremmo che nel complesso di tratta di un acquisto davvero ideale, che certamente non vorranno farsi scappare i tanti appassionati di fighting game presenti tra i nostri lettori.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

