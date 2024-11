SteelSeries Arctis Nova 5 | Recensione - Un buon headset di fascia media

Le SteelSeries Arctis Nova 5 sono le nuove cuffie da gaming wireless lanciate dall'azienda a un prezzo di circa 130€, appartenenti alla fascia media. Disponibili in versioni per PlayStation, Xbox e PC, offrono una duplice connettività wireless 2.4 GHz e Bluetooth 5.3, driver da 40 mm e un'autonomia dichiarata di 60 ore.

Questo nuovo modello si posiziona in una fascia di mercato molto competitiva, puntando su una buona qualità audio, versatilità di utilizzo e possibilità di personalizzazione tramite app dedicata. Le Arctis Nova 5 mirano a soddisfare le esigenze del videogiocatore medio, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Ma vediamole meglio nel dettaglio.

Come sono fatte

Le SteelSeries Arctis Nova 5 si presentano con un'estetica abbastanza semplice e minimale. Non troppo grandi, facilmente trasportabili (con la possibilità di girare i padiglioni) e dal peso di soli 266 grammi. La struttura è interamente in plastica, la qualità è buona, seppur non eccellente, mentre l'archetto elastico regolabile potrebbe non piacere esteticamente a tutti, ma contribuisce al comfort generale.

I controlli, invece, sono posizionati sui padiglioni in modo intuitivo, con una rotella del volume e mute sul padiglione sinistro e tasti per l'accensione, cambio modalità wireless su quello destro. Per quanto riguarda il microfono, si è deciso di introdurne uno retrattile che si integra bene nel design quando non in uso. In generale premere i pulsanti è piuttosto comodo e l'azienda ha lavorato bene nella loro posizioni.

La versione PlayStation che ci è stata fornita è compatibile solo con console Sony e PC, ma le Nova 5X Xbox offrono piena compatibilità con tutte le piattaforme. La duplice connettività wireless permette di passare rapidamente tra dispositivi, ad esempio dalla console allo smartphone.

Esperienza d'uso

A livello di esperienza d'uso non possiamo dirci insoddisfatti. I driver magnetici in neodimio offrono una resa sonora di buon livello per la fascia di prezzo di questo headset, con una riproduzione equilibrata delle varie frequenze. Le Arctis Nova 5 si comportano bene sia nei giochi che con musica e film, offrendo un suono dettagliato, spesso anche sorprendente.

Abbiamo testato l'headset con giochi quali Gran Turismo 7, Call of Duty Black Ops 6 e Silent Hill 2, rimanendo molto soddisfatti dall'effettistica e dai bassi generati. Anche a livello musicale non si comporta male, nonostante non sia un headset pensato per questo scopo. Oltretutto il supporto all'audio surround virtuale migliora l'immersione nei giochi compatibili.

In caso si voglia comunque migliorare la qualità -quantomeno su PC-, si può sfruttare l'app SteelSeries GG che permette di personalizzare l'equalizzazione con oltre 100 profili preimpostati o manualmente, ottimizzando ulteriormente la resa audio per i vari scenari d'uso.

Se in modalità wireless non possiamo definirci insoddisfatti, sulla parte Bluetooth la qualità si abbassa leggermente. Ma rimane adeguata per l'uso con smartphone.

Il microfono bidirezionale, invece, rappresenta un miglioramento rispetto ai precedenti modelli SteelSeries, offrendo una resa vocale discreta per le comunicazioni di gioco. La cancellazione attiva del rumore funziona bene su PC grazie all'elaborazione via software, mentre è meno efficace su console. In generale, però, si tratta di un microfono ancora deludente e non in grado di garantire una qualità audio soddisfacente al 100%. Questo è un problema noto nelle cuffie da gaming e si può certamente dare la colpa a SteelSeries in questo caso.

Positiva invece è l'autonomia. L'azienda ha chiarato 60 ore e in generale ci siamo avvicinati molto con le nostre 56 ore. Tra l'altro bastano solo 15 minuti di ricarica per ottenere ulteriori 6 ore di utilizzo, quindi in generale siamo su buoni livelli di autonomia.