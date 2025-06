La notizia in un minuto

Death Stranding 2: On the Beach ha conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita britanniche, ma i numeri rivelano una performance più complessa. Le vendite fisiche sono calate del 66% rispetto al capitolo originale del 2019 e del 33% rispetto ad Astro Bot. Tuttavia, questo calo va contestualizzato: la base installata di PlayStation 5 è minore rispetto a quella di PS4 del 2019, e il mercato videoludico è migrato massicciamente verso il digitale. Gli esperti invitano alla cautela, sottolineando che i dati britannici fisici non rappresentano più l'unico metro di giudizio per il successo di un titolo nell'era della distribuzione digitale.