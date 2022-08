C’è molta, moltissima confusione sul futuro di Assassin’s Creed. Il nuovo gioco della serie sarà probabilmente annunciato a settembre, durante l’evento dedicato a festeggiare i 15 anni del franchise, ma i rumor in merito sembrano essere molto contrastanti tra di loro. Ora però Jason Schreier potrebbe aver fatto un po’ di chiarezza in merito alla situazione, condividendo alcuni report emersi online nel corso degli ultimi giorni.

Il giornalista di Bloomberg, sempre vicino al mondo dei videogiochi, ha rilanciato una serie di rumor e voci di corridoio pubblicati dallo YouTuber J0nathan, che ha condiviso un video contenente alcune informazioni relative al prossimo Assassin’s Creed. Schreier ha passato in rassegna i vari punti contenuti nel report dello YouTuber, confermandone alcuni ma smentendone altri, fornendo così un quadro leggermente più chiaro rispetto al passato e ai vari progetti in sviluppo da parte di Ubisoft.

Affidando i suoi pensieri a Twitter, Schreier ha dichiarato che il prossimo Assassin’s Creed prenderà si svolgerà a Baghdad e sarà pubblicato solamente nella primavera del 2023. Confermato anche il ritorno alle basi della serie: niente più elementi da gioco di ruolo, tornando così alle sue radici. Altri punti del video, invece, non troverebbero conferme, come per esempio le città multiple da esplorare oppure il nome del protagonista, che secondo lo YouTuber dovrebbe chiamarsi Bashim. Tutto al momento è solamente un rumor e non è ancora stato ufficializzato da parte di Ubisoft.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022