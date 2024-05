Assassin's Creed: in attesa di Shadows, Mirage è in sconto a meno di 40€!

Assassin's Creed Shadows è finalmente realtà ma, come saprete, toccherà aspettare il mese di novembre prima di mettere mano alla nuova avventura targata Ubisoft! E mentre aumenta il chiacchiericcio attorno ai nuovi personaggi giocabili, tra cui il samurai africano Yasuke, noi vi segnaliamo che, qualora non abbiate ancora avuto modo di giocare al nuovo capitolo, su Amazon è disponibile l'edizione Deluxe di Assassin's Creed Mirage per PlayStation 5, al prezzo di appena 39,99€! Un recupero doveroso in vista del nuovo capitolo, che magari potreste non aver ancora giocato per i motivi più disparati.

Assassin's Creed Mirage, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Mirage (qui trovate la nostra recensione completa) è l'acquisto perfetto per chiunque cerchi un bel titolo "come una volta", essendo questo gioco ispirato a quelli che erano i capitoli originali della serie, prima del grande "reset" causato, in termini narrativi e di gameplay, dall'avvento di Assassin's Creed: Origins. In tal senso, parliamo di un adventure a mappa aperta molto simile ai capitoli giocati, ad esempio, in compagnia di Ezio Auditorie, ed in cui impersoneremo i panni di Basim, Assassino che i giocatori ricorderanno da AC: Valhalla.

Per altro, trattandosi dell'edizione Deluxe, qui oltre al gioco base avrete anche qualche sfizioso contenuto aggiuntivo, tra cui un pacchetto ispirato a Prince of Persia, livree per aquila e cavalcatura, armi esclusive e molto altro ancora. Gli amanti dei contenuti extra apprezzeranno anche l'inclusione di un artbook digitale e la colonna sonora digitale, ed è inoltre inclusa anche la missione aggiuntiva "I quaranta ladroni", originariamente diffusa solo per gli acquirenti del gioco in preorder.

Insomma, Assassin's Creed Mirage Deluxe è raccomandato per gli appassionati della serie e i nuovi giocatori che cercano un'avventura ricca di azione e storia. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, invitandovi ad acquistare il gioco ora, come gustoso antipasto in attesa dell'arrivo di Shadows!

Vedi offerta su Amazon