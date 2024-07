Assassin's Creed Mirage Launch Edition a soli 27€!

Assassin's Creed Mirage Launch Edition è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 27,99€ rispetto al prezzo originale di 45,52€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 38%. Questa edizione esclusiva include tantissime aggiunte! Oltre il gioco base di Assassin's Creed Mirage, una mappa di Bagdad, un set di tre litografie, e la missione bonus I quaranta ladroni. Non fatevi scappare l'occasione di recuperare questo capitolo di Assassin's Creed!

Assassin's Creed Mirage Launch Edition a un prezzo incredibile

L'edizione launch di Assassin's Creed Mirage Launch Edition è l'acquisto perfetto per i fan di lunga data della serie e per i nuovi giocatori desiderosi di immergersi in un'avventura ricca di azione e con una solida base narrativa. Questa offerta è particolarmente allettante per chi apprezza la profondità storica e la ricchezza dei dettagli ambientali che sono da sempre punti di forza della serie.

Inoltre, Assassin's Creed Mirage Launch Edition offre un'esperienza avvincente che porta i giocatori nel cuore di Alamut, la leggendaria dimora degli Assassini, rendendolo un omaggio al gioco che ha dato inizio alla saga.

Caratterizzato da un gameplay aggiornato e migliorato, vi permetterà di esplorare le città con acrobazie mozzafiato e di affrontare i nemici in maniera più stealth e strategica che mai.

Con un prezzo di lancio di soli 27,99€, rispetto al prezzo originale di 45,52€, Assassin's Creed Mirage Launch Edition rappresenta un'affare imperdibile per gli appassionati del franchise e i nuovi giocatori. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta esclusiva per vivere un'avventura esaltante che omaggia le radici della serie e introduce nuove meccaniche di gioco rinvigorite. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità finché la promozione è ancora in corso!

