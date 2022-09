La giornata di ieri è stata positivamente turbolenta per gli appassionati della saga di Assassin’s Creed. Prima Ubisoft si è lasciata scappare le prime informazioni del nuovo capitolo del brand, e solamente poche ore dopo ecco che la compagnia francese ha alzato il sipario in via ufficiale sul nuovo Assassin’s Creed Mirage. Del gioco sapremo di più durante il prossimo evento Ubisoft tra qualche giorno, ma in attesa di quel momento sono già emersi in rete alcuni primi dettagli che dovrebbero essere presenti nel titolo.

A svelarci nuove succose informazioni sul prossimi Assassin’s Creed Mirage è stato lo youtuber conosciuto in rete come ‘j0nathan’. In primis sembra esser stata fatta luce sull’ambientazione del nuovo capitolo, o meglio, sulla città che ci accoglierà quando il gioco verrà rilasciato. Sarà Baghdad il teatro delle nuove epopee degli assassini, con la capitale dell’Iraq che sarà divisa in quattro zone, ma ci saranno anche deserti e oasi da esplorare anche fuori dalla città.

Ma non ci si ferma qui, e stando a quanto ci dice lo youtuber Assassin’s Creed Mirage vedrà il ritorno dei nascondigli sopra i tetti delle abitazioni e dei coltelli da lancio. Ci sarà, inoltre, una forte densità di NPC, tanti quanti ne abbiamo potuti vedere in Assassin’s Creed Unity stando al creatore di contenuti, e anche il parkour sarà parecchio presente all’interno del gioco, soprattutto avrà una grossa interazione con l’ambiente circostante.

Concludiamo con un’azione molto frequente per gli assassini, ovvero l’assassinio dei vari bersagli che, da quanto ci viene anticipato, potranno avvenire anche in slow motion. Questo è quanto è venuto a raccontarci questo youtuber a solamente un giorno dall’annuncio ufficiale di Assassin’s Creed Mirage. Per vedere il gioco in azione dovremo aspettare poco, dato che il titolo sarà presente al prossimo evento digitale Ubisoft che si terrà il prossimo sabato 10 settembre.