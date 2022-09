Come ben sappiamo, Ubisoft e Microsoft hanno rafforzato la loro partnership, con l’inclusione in Xbox Game Pass di alcuni titoli del publisher e sviluppatore franco canadese. Tra questi giochi ci sono ovviamente anche alcuni capitoli di Assassin’s Creed, storica saga di cui proprio sabato verrà svelato il futuro, durante il prossimo Ubisoft Forward. In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi l’azienda, un’immagine della divisione brasiliana di Ubisoft potrebbe aver svelato un dettaglio fondamentale per i prossimi capitoli.

Come riportato su Twitter, Ubisoft Brazil ha infatti condiviso un’immagine che invita i giocatori ad assistere all’evento di sabato, dove verranno svelate tutte le informazioni su Assassin’s Creed Mirage e non solo. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che i loghi presenti in basso potrebbero aver anticipato una novità non da poco. Tra i vari marchi presenti c’è però anche quello di Xbox Game Pass, che apre a interessanti ipotesi, tra cui una decisamente clamorosa.

Nel corso della diretta di sabato potremmo assistere a due scenari: l’inserimento di Mirage, ultimo capitolo della serie, proprio all’interno del servizio, magari fin dal day one. Oppure, ipotesi ancora più probabile, l’arrivo di ulteriori giochi del franchise all’interno di Xbox Game Pass, come per esempio Valhalla e Syndicate. Entrambe le opzioni sono ovviamente valide e per saperne qualcosa di più sarà necessario attendere appunto sabato 10 settembre 2022, giorno in cui verranno svelate tutte le novità di Ubisoft per i prossimi anni.

Future Assassin creed games coming to Xbox game pass ?

Posted by Ubisoft Brazil pic.twitter.com/qlqyNDKHnx — J Singh (@JSingh10j) September 8, 2022

Assassin’s Creed Mirage è al momento senza una data di uscita. La sinossi del gioco, pubblicata in anticipo da PlayStation (probabilmente per errore) ha però svelato ulteriori dettagli in merito al gioco. Potete trovare tutte le informazioni in merito visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.