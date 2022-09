Sono giorni molto caldi per Ubisoft e per tutti gli appassionati delle produzioni realizzate dalla compagnia transalpina. Dopo un’estate in cui la società non è stata molto presente, ecco che in questi giorni arriverà finalmente un nuovo evento digitale tutto dedicato al raccontarci quelli che saranno i giochi della compagnia in arrivo da qui ai prossimi mesi. Conosciamo già quale sarà uno dei giochi presenti, ovvero il nuovo Assassin’s Creed Mirage, e in queste ore scopriamo ancora più dettagli su questa nuova iterazione del franchise.

A far emergere questi nuovi dettagli sul nuovo Assassin’s Creed è il noto insider Tom Henderson, da sempre molto affidabile e vicino a quelle che sono le produzioni tripla A dell’industria videoludica. Con un nuovo post pubblicato sul proprio account Twitter, il buon Henderson ha messo in luce quella che è la descrizione ufficiale del nuovo Assassin’s Creed Mirage, permettendoci di ottenere nuove informazioni molto importanti sul gioco.

Oltre a trovare conferma su alcuni dettagli emersi negli scorsi giorni tramite dei rumor, come l’ambientazione e alcuni accenni alle meccaniche di gameplay che saranno present nel titolo, all’interno di questa descrizione emerge anche la conferma sulla natura cross-play di questo nuovo capitolo della saga Ubisoft. Nella descrizione condivisa da Henderson, infatti, vengono menzionate anche le versioni PlayStatioin 4 del gioco, e non solo quelle PS5.

Sebbene siano già emerse tante informazioni sul prossimo Assassin’s Creed Mirage, c’è ancora molto che dobbiamo scoprire e, soprattutto, vedere del titolo che ci riporterà in un ambientazione più familiare per tutti quelli che amano il primo storico capitolo di questo brand. Per vedere in azione il gioco basterà pazientare ancora poco, dato che il nuovo evento Ubisoft Forward è atteso per questo sabato 10 settembre, con la trasmissione che potrà essere seguita a partire dalle ore 21:00, orario italiano, sui canali ufficiali di Ubisoft.