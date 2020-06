Assassin’s Creed Origins, gratis per tutto il fine settimana

Con l’uscita di Assassin’s Creed Valhalla per la fine di quest’anno, Ubisoft sicuramente ha in mente di far riscoprire il franchise dedicato agli assassini a quanti più giocatori possibili. Sopratutto dopo il cambio al modo di affrontare il gameplay, sono in tanti i giocatori che hanno deciso di abbandonare il franchise, ma tanti altri invece si sono avvicinati alla serie che meritava un doveroso restyling nel sistema di progressione e di gameplay in generale.

Durante questo fine settimana sarà infatti possibile giocare gratuitamente al primo capitolo di questa nuova filosofia, Assassin’s Creed Origins. Sarà possibile iniziare da oggi il preload del titolo su Uplay, mentre dal 19 al 21 si potrà giocare in tutta tranquillità e capire se vale la pena acquistare il titolo. Prendi il mantello di Bayek e inizia una storia che inizia con la vendetta e porta alla fondazione del credo degli assassini. Se poi si vuole continuare l’avventura dopo la fine del weekend gratuito, i progressi verranno trasferiti quando si acquisterà il ​​gioco completo.

Cogliamo l’occasione per informarvi che al momento sappiamo ancora davvero poche informazioni sul prossimo capitolo della saga. Il mondo dei vichinghi è vasto e pieno di avventure che possono dare vita ad un epopea mai vista prima d’ora all’interno di tutto il franchise. Ubisoft con il prossimo capitolo saprà dimostrare di aver imparato dai capitoli precedenti? Saremo in grado di muoverci in un mondo vasto e pieno di segreti, e avremo addirittura anche occasione di sfidare i nostri amici vichinghi in battaglie a suon di rime.

Noi non vediamo l’ora di mettere le mani sul prossimo capitolo della serie, intanto per chi ancora non lo ha fatto, consigliamo vivamente di provare Origins che ha gettato le basi per quella che è tutta una nuova scia di titoli che ripercorrono le storie degli assassini. Fateci sapere poi cosa ne pensate, e se acquisterete il prossimo titolo della saga!