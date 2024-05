Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC a SOLO 11€!

Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC è ora disponibile su Amazon ad un prezzo speciale di 10,50€, rappresentando uno sconto del 25% rispetto al costo originale di 14€. Con questa offerta, potrete immergervi completamente nel fascino dell'antico Egitto, esplorando i suoi segreti e miti dimenticati che hanno plasmato la leggendaria Confraternita degli Assassini. La Deluxe Edition include contenuti esclusivi come il Pacchetto Digitale Deluxe e tre punti abilità aggiuntivi, garantendo un'esperienza di gioco ancora più avvincente e coinvolgente.

Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Origins è il gioco perfetto per gli amanti dei videogiochi che desiderano una forte componente storica e avventurosa, portandoli a immergersi completamente nel misterioso mondo dell'antico Egitto. Questa edizione deluxe soddisferà le aspettative di coloro che cercano un'esperienza arricchita da missioni speciali, costumi unici e bonus, ed è particolarmente adatta a giocatori adulti in cerca di una storia profonda e coinvolgente.

Esplorando il cuore dell'antico Egitto, verrete catapultati in un'avventura epica che segna l'inizio della Confraternita degli Assassini. Oltre al gioco principale, la Deluxe Edition include il Pacchetto Digitale Deluxe e tre punti abilità extra, permettendovi di migliorare il vostro assassino sin dall'inizio. Affrontate nemici e svelate misteri in un vasto mondo aperto, utilizzando una vasta gamma di armi e strategie. Grazie agli elementi RPG, potrete personalizzare profondamente il vostro personaggio, rendendo ogni partita unica.

A soli 10,50€, Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC su Amazon è un'opportunità da non perdere per i fan della serie e per coloro che desiderano vivere un'avventura emozionante, ricca di azione, storia ed esplorazione. Approfittate dei contenuti esclusivi e dei punti abilità aggiuntivi per iniziare al meglio la vostra missione nell'antico Egitto. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di viaggiare nel tempo e scoprire l'antica civiltà come mai prima d'ora.

Vedi offerta su Amazon