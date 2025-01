Assassin's Creed Origins bombardato di recensioni negative su Steam, ecco la causa

Un aggiornamento di Windows 11 ha reso ingiocabili alcuni titoli Ubisoft, tra cui Assassin's Creed Origins (acquistabile su Amazon), scatenando una campagna di recensioni negative su Steam all'inizio del 2025. Il problema, emerso con la versione 24H2 di Windows 11, ha colpito diversi giochi dell'azienda francese come Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora.

Microsoft ha confermato il problema a novembre, bloccando temporaneamente l'aggiornamento per i dispositivi con i giochi Ubisoft installati. "Dopo l'installazione di Windows 11 versione 24H2, potresti riscontrare problemi con alcuni giochi Ubisoft", ha dichiarato l'azienda di Redmond. "Questi giochi potrebbero diventare irresponsivi durante l'avvio, il caricamento o il gameplay attivo."

Mentre Ubisoft ha rilasciato una patch per risolvere il problema su Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora, la situazione rimane critica per i titoli della serie Assassin's Creed. La frustrazione degli utenti si è riversata nelle recensioni su Steam, con Assassin's Creed Origins che ha visto un brusco calo del suo rating recente a "Misto", nonostante le recensioni complessive restino "Molto positive".

Questa problematica tecnica arriva in un momento già difficile per Ubisoft. L'azienda sta affrontando voci di una possibile acquisizione da parte del colosso cinese Tencent, dopo un 2024 segnato da chiusure di studi, cancellazioni di giochi e licenziamenti di massa. Inoltre, il rinvio al 2025 di Assassin's Creed Shadows e le vendite deludenti di Star Wars Outlaws hanno ulteriormente complicato la situazione.

Le azioni di Ubisoft hanno toccato i minimi degli ultimi dieci anni a settembre 2024, in seguito a una serie di annunci riguardanti le performance dei suoi giochi. Oltre al rinvio di Assassin's Creed Shadows, l'azienda ha annunciato il ritorno su Steam dopo un periodo di esclusività su Epic Games Store per i lanci su PC.

La risoluzione dei problemi tecnici legati a Windows 11 diventa quindi cruciale per Ubisoft, che cerca di riconquistare la fiducia dei giocatori e degli investitori in un momento di grande incertezza per il suo futuro.