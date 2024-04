Che accoppiata! Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4 in SCONTO a soli 33€!

Amazon oggi vi sorprende con un’offerta speciale: la raccolta Assassin’s Creed Origins + Odyssey per PS4 è vostra per soli 33,03€, ben al di sotto del prezzo standard di 49,99€. Questo pacchetto vi invita a immergervi nelle epoche magnifiche dell’antico Egitto e della Grecia classica, dandovi la libertà di tracciare il vostro destino come assassini leggendari. Vi attendono esplorazioni di imponenti piramidi, mitologie ancestrali e scontri epici. Con uno sconto del 34%, questa offerta vi regala il doppio dell’avventura. Scegliete tra Alexios o Kassandra per personalizzare il vostro viaggio attraverso queste storie grandiose.

Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della serie Assassin’s Creed e per coloro che desiderano lanciarsi in un’epopea storica, Assassin’s Creed Origins + Odyssey è un’occasione da non perdere. Questo pacchetto è perfetto per i giocatori adulti che cercano un’esperienza di gioco immersiva, arricchita da elementi storici, mitologici e azione intensa. In Assassin’s Creed Origins, vi addentrerete nei misteri dell’antico Egitto, esplorando le grandi piramidi e riscoprendo miti perduti, mentre vi calate nel ruolo di un assassino mortale all’origine della Confraternita degli Assassini. Assassin’s Creed Odyssey vi trasporterà invece nell’età d’oro della Grecia antica, dove per la prima volta potrete scegliere tra due protagonisti, Alexios o Kassandra. Con un’ampia varietà di abilità da sviluppare e un vasto mondo aperto da esplorare, avrete l’opportunità di plasmare la vostra leggenda, influenzando il corso della storia con le vostre scelte. Se amate i giochi di ruolo e le avventure che vi permettono di tuffarvi in mondi storici dettagliati, questa offerta è ciò che fa per voi.

Assassin’s Creed Origins + Odyssey per PS4 vi guida in due incredibili viaggi nell’antichità. Personalizzerete il vostro arsenale, potenzierete le vostre competenze e adatterete la vostra imbarcazione mentre navigate attraverso scenari spettacolari, dalle vette innevate alle acque cristalline del Mar Egeo, incontrando figure storiche e vivendo eventi fondamentali per la civiltà occidentale.

A un prezzo vantaggioso di 33,03€, rispetto al prezzo originale di 49,99€, Assassin’s Creed Origins + Odyssey per PS4 rappresenta un’affare eccezionale per gli appassionati e per chi è attratto dalle avventure storiche cariche di azione. Questo pacchetto vi offre l’opportunità di immergervi in due narrazioni epiche ambientate in mondi estesi e ricchi di dettagli, assicurandovi ore di divertimento. Questa raccolta è un valore aggiunto significativo per la vostra libreria PS4, ideale per chi è alla ricerca di esplorare narrazioni coinvolgenti e mondi antichi. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per un’esperienza di gioco memorabile che vi farà viaggiare nel tempo.

Vedi offerta su Amazon