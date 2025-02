Assassin's Creed Shadows, i preordini promettono bene secondo Ubisoft

Assassin's Creed Shadows sta registrando preordini "solidi" nonostante i due rinvii subiti. Lo ha annunciato Ubisoft nel suo ultimo rapporto trimestrale sugli utili, senza però fornire cifre precise.

Secondo l'azienda francese, le prenotazioni per Assassin's Creed Shadows sono "in linea con quelle di Assassin's Creed Odyssey, il secondo capitolo di maggior successo del franchise". Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, si è detto ottimista sul gioco, affermando che "le anteprime iniziali sono state positive".

Guillemot ha anche elogiato il team di sviluppo:

"Voglio lodare l'incredibile talento e dedizione dell'intero team di Assassin's Creed, che sta lavorando instancabilmente per assicurare che Shadows mantenga la promessa di essere il capitolo più ambizioso del franchise".

Questa notizia positiva arriva in un momento difficile per Ubisoft. Il loro grande lancio del 2024, Star Wars Outlaws, ha deluso commercialmente causando un crollo delle azioni, e anche Skull and Bones è stato un grosso flop. Come se non bastasse, il gioco free-to-play XDefiant in stile Call of Duty chiuderà i server entro l'anno per mancanza di giocatori. L'azienda ha anche chiuso il suo studio nel Regno Unito a Leamington, colpendo oltre 180 posti di lavoro. Insomma, devono puntare tutto sul nuovo Assassin's Creed.

Nonostante le difficoltà, quindi, le aspettative per Assassin's Creed Shadows rimangono alte. L'eredità di Assassin's Creed continua, promettendo - e sperando - di portarci in un'altra avventura mozzafiato attraverso il tempo e la storia, questa volta nel Giappone feudale. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 20 marzo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e nel mentre vi invitiamo a dare uno sguardo alle nostre prime impressioni sul gioco dopo averlo provato per 4 ore.