Astral Chain: il director annuncia che il gioco ha venduto più delle aspettative

PlatinumGames ha inziato il nuovo anno con un paio di annunci che hanno destato la curiosità di molti appassionati. Il primo riguarda i nuovi annunci che verranno svelati durante l’arco del 2020, che a detta dello studio giapponese saranno tanti, variegati e molti di essi riguarderanno progetti al momento top secret. Inoltre, la società ha stretto una partnership con il colosso multimediale cinese Tencent. La serie di buone notizie per PlatinumGames non finisce qui, dato che Astral Chain è stato uno dei titoli più di successo della compagnia, vendendo più delle aspettative.

Astral Chain è stato recepito molto bene sia dal pubblico che dalla critica, e in una nuova intervista con Famitsu, il direttore del gioco, Takahisa Taura, ha rivelato che il gioco ha venduto “più del previsto”. Taura non ha fornito numeri specifici, ma sembra che sia PlatinumGames che Nintendo siano molto contenti delle vendite del titolo.

Nintendo e PlatinumGames hanno costruito una relazione molto stretta che va avanti ormai dal 2012, quando Nintendo ha finanziato Bayonetta 2 rendendolo di fatto il gioco un’esclusiva Nintendo Wii U. PlatinumGames ha inoltre lavorato su altre esclusive Nintendo, tra cui The Wonderful 101, Star Fox Zero, e attualmente la casa di sviluppo giapponese sta lavorando a Bayonetta 3 in uscita su Nintendo Switch.

Dopo nemmeno un anno dalla sua uscita Astral Chain entra nel gruppo dei videogiochi di PlatinumGames più di successo cone delle vendite che hanno saputo superare le aspettative della software house e di Nintendo. Vi aspettavate che Astral Chain potesse ricevere questo successo commerciale?